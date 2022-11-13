 

Посмотреть в глаза губернатору. Жители хрущевок высказались за встречу с Александром Бегловым

13.11.2022, 17:00, Разное
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Встреча губернатора Александра Беглова с Общественным штабом по КРТ необходима, считают 90% петербуржцев. Об этом говорят результаты опроса в тематических ТГ-каналах по реновации.

В нем приняли участие более 1000 пользователей. Однако многие горожане не верят, что она способна что-то изменить в лучшую сторону.

Одна из петербурженок в комментариях заявила, что желает увидеть политика для того, чтобы в лицо ему заявить о том, что он «провокатор и предатель».

«Пусть в глаза нам скажет, что ему на нас наплевать!» – поддержали ее пользователи. 

Респонденты, проголосовавшие против встречи, считают мероприятие бесполезным, поскольку Беглова «постоянно выкручивается и не отвечает за свои слова».

Жители Северной столицы напоминают, что петербургский чиновник не хочет идти с ними на диалог, а зачастую общение с «народом» оказывалось дешевой инсценировкой. При этом в Москве, где реновация проходила не без проблем, мэр Сергей Собянин пытался решить вопросы и работал с владельцами снесенного жилья. 

СМИ пишут, что 14 ноября в Мариинском дворе пройдет заседание Общественного штаба по КРТ, в ходе которого спикер ЗакСа Александр Бельский собирается поднять вопрос о подчинении органа напрямую парламенту.

Ранее жители квартала «Нарвская застава» подали в суд на Беглова. Они требуют убрать микрорайон из перечня Развития застроенных территорий (РЗТ).


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