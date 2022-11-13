“Счастлива”: сияющая Орбакайте с округлившимся животом принимает поздравления

Звездная блондинка регулярно подогревает слухи о беременности, которые возникают на фоне ее комплекции. Кристина Орбакайте — стройная высокая дама, у которой в силу строения женского организма выделяется округлившийся животик.

Знаменитость до того исхудала, что сквозь кожу стал просвечивать скелет, однако пикантная выпуклость осталась радовать глаз. Артистка любит обтягивающие наряды, поэтому все изгибы тела и пропорции заметны невооруженным глазом.

Наконец, Кристина Орбакайте начала принимать поздравления, однако не с беременностью, как многие надеялись. Звезда завершила грандиозный проект. В Москве в магазине РИВ ГОШ прошло бьюти-мероприятие, где сияющая Кристина Орбакайте предстала во всей красе как амбассадор сети, а также соавтор нишевого аромата Kristina.

Дочь Пугачевой сияла в кокетливом черном платье, развлекая публику в компании импозантных мужчин. Она разместила в Сети фото и выразила маленькую радость, которую испытала в торжественной обстановке.

“Была счастлива…” — написала в телеграм-канале Кристина Орбакайте.

Напомним, вопреки скандальному положению матери блондинка не стесняется появляться на публике. Звездная дочь Пугачевой регулярно мелькает на телевидении и поддерживает связь с поклонниками. Кристина Орбакайте задала себе высокую планку и не останавливается перед трудностями.