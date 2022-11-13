“Проще победить ИГ и Аль-Каиду, чем бюрократию на местах”: Пригожин назвал главную проблему подготовки ополчения в России

Журналисты издания “Дни.ру” обратили внимание на слухи про обучение ополченцев в поселке Молькино Краснодарского края и попросили Пригожина прокомментировать информацию. По словам предпринимателя, инструкторы ЧВК “Вагнер” могли бы обучить ополченцев по всей России, однако все усложняет бюрократия.

“Поэтому я считаю, что значительно эффективнее сделать это в уже обкатанной структуре, чем бороться с бюрократическими процедурами. Иногда проще победить ИГ* (Исламское государство, — прим. ред.), Аль-Каиду** или НАТО, чем бюрократию на местах”, — цитирует предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Ранее Пригожин ответил на вопрос об организации народного ополчения в Курской и Белгородской областях, отметив, что огромное количество людей уже готовы защищать свою землю.

*– запрещенная в России террористическая организация.

**– запрещенная в России террористическая организация.