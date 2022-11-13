Салливан заверил, что помощь Киеву со стороны США останется стабильной

Администрация президента США Джо Байдена не намерена сокращать темпы помощи Украине, сообщил советник главы США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В ходе брифинга он подчеркнул, что Вашингтон сохранит стабильными поставки помощи в области безопасности, передает РИА «Новости».

Ранее Салливан заявил, что Вашингтон намерен в течение нескольких недель объявить о новом пакете помощи Украине, который по размеру будет аналогичен предыдущим.

В четверг сообщалось, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на 400 млн долларов, предполагающий передачу Киеву четырех самоходных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) ближнего действия Avenger, ракет для войскового ЗРК средней дальности MIM-23 Hawk и РСЗО HIMARS.

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