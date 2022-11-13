 

В центре Стамбула прогремел взрыв, есть раненые

13.11.2022, 16:35, Новости дня
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В результате мощного взрыва, прогремевшего на пешеходной улице Истикляль в турецком Стамбуле, получили ранения по меньшей мере 11 человек, сообщили местные СМИ

Телеканал NTV передает, что на улице Истикляль, выходящей к площади Таксим в Стамбуле прогремел взрыв. Сообщается, что в результате взрыва пострадало много людей. После инцидента в район было направлено множество медицинских бригад. Силы безопасности оцепили район, пишет РИА «Новости».

CNN Turk сообщил, что причина случившегося до сих пор не известна. «Взрыв произошел вдалеке от генерального консульства России. Сейчас никого на улицу не пускают, она перекрыта для движения спецтранспорта», – рассказал очевидец, находящийся рядом с туристической улицей, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах республики заявил, что силы безопасности Турции эвакуируют все улицы, прилегающие к туристической улице Истикляль в Стамбуле.

Позже власти Стамбула добавили, что в результате взрыва есть погибшие, их число уточняется.

Ранее сообщалось, что в районе Бейоглу в турецком Стамбуле прогремел взрыв, жителей эвакуировали из здания из-за сильного задымления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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