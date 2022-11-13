В Московской области прошел сбор для реконструкторов

В Московской области прошел традиционный сбор реконструкторов, который собрал более 80 представителей региональных отделений общероссийского движения Росрекон.

На протяжении четырех дней, с 10 по 13 ноября, участники Сбора обсуждали актуальные вопросы развития и совершенствования системы патриотического воспитания граждан, приняли участие в пленарных и проектных сессиях, мастер-классах, культурных мероприятиях, встречах с представителями органов государственной власти, поделились опытом и успешными практиками в сфере сохранения исторической памяти, популяризации подвигов героев и видных деятелей российской истории, обсудили вопросы развития клубов исторической реконструкции, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В рамках сбора для реконструкторов прошли дискуссии по темам «Законодательные инициативы поддержки НКО и статус исторической реконструкции», «Археология – научная версия – реконструкция», «Современные тенденции оборота списанного охолощенного оружия и военно-исторического реквизита», также прошла презентация федерального проекта «Без срока давности». В завершении мероприятия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между российскими и белорусскими реконструкторами. Международный документ позволит проводить совместные проекты, оказывать взаимную поддержку клубам исторической реконструкции двух стран.

Отмечается, что историческая реконструкция в последние годы набирает все большую популярность. В пресс-релизе говорится, что Россия входит в число лидеров в мире по масштабам, качеству и количеству исторических фестивалей. Ежегодно их посещают сотни тысяч россиян, в них участвуют реконструкторы со всей страны. Реконструкторы знакомят зрителей с эпохами от Античности до современности.

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