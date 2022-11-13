Нарядная Танька – Личное мнение

На молодую жену Петросяна Брухунову, которая сделала юмориста счастливым и скрасила его годы, снова ругаются сетевые эксперты моды:



Фото: Соцсети

Чо, сама связала, что ли? Опять надела то, что не советуют в Модном приговоре по телевизору, высказываются возмущённые люди.

И действительно, Танька будто бы провоцирует, хотя на самом деле, конечно же, нет. Просто у человека есть такой вкус.

И носит она то, что ей нравится. Свитер-макраме? Отлично. На зелёный пенджак? Пожалуйста.

Проблема, дорогие мои, не в Таньке, поверьте. У неё-то как раз нет проблем — что хочет, то и надела.

Она может себе позволить хоть макраме, хоть шапочку куполом. При этом, я не думаю, что у неё есть финансовые сложности, чтобы выписать себе консультацию самого дорого эксперта моды. Но ей он не нужен, ей хочется носить то, что ей нравится.

Именно ей, а не стилистам, экспертам и вам.

И это — свобода. Человек не скован условностями.

Большинство людей сковано условностями. Хочешь не хочешь, а соблюдай дресс-код. И этим связаны многие, даже большинство людей — в офисе или в тусовке. Мало кто может позволить себе просто забить на правила в одежде.

А Танька может. И вот лично я не вижу ничего плохого в её нарядах. Стоит счастливая женщина и радуется. И до чужого мнения ей дела нет.

А вы себе такое можете позволить? Вот только честно, можете? Надеть макраме на драповый пиджак и пойти — ну, куда вы там ходите.

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