 

Настоящий ядерный эпос – HBO приступил к съёмке второго сезона сериала «Чернобыль»

13.11.2022, 15:33, Разное
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Американский телеканал HBO объявил о начале съёмок второго сезона нашумевшего сериала «Чернобыль».

Война в УкраинеВ новом сезоне по многочисленным просьбам зрителей расширят число локаций: если местом действия первых двух серий, как и в первом сезоне, будет Украина, то дальше сюжет перенесётся уже в Россию. А последняя серия пройдёт сразу в нескольких странах Запада.

Фанатам обещают показать «настоящий ядерный эпос» и «драматическую борьбу с радиацией в наиболее экстремальных условиях». Зрители должны испытать целый «калейдоскоп эмоций».

Сьёмки предполагается завершить всего за 6 месяцев. На вопрос журналистов о причинах такой спешки шоураннер уклончиво ответил, что сериал должен не утратить актуальность.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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