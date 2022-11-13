 

Джессика Альба и Миранда Керр с мужьями, семейство Дженнер и другие на благотворительном вечере Baby2Baby

13.11.2022, 14:30, Разное
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Минувшим вечером в Калифорнии прошел благотворительный бал Baby2Baby. Каждый год десятки знаменитостей, бизнесменов и филантропов собираются за изысканным ужином, чтобы финансово помочь детям из бедных семей. Ну, и конечно, наградить того, чей вклад в благие дела по отношению к детям оказался самым весомым. В разные годы лауреатами звездной вечеринки, организованной Полом Митчелом, были Крисси Тейген, Гвинет Пэлтроу, Керри Вашингтон, Эми Адамс и Дженнифер Гарнер. В этот раз этого звания удостоилась мать четверых детей Ким Кардашьян.

На мероприятии Ким появилась в эффектном розовом платье Balenciaga с бантами на груди и бедре и длинным шлейфом. Ее образ дополнили миниатюрная сумочка, остроносые туфли в тон и лаконичная прическа с пучком. На мероприятие Ким пришла не одна, с мамой Крис Дженнер и сводной сестрой. Окончательно оправившись от родов, Кайли теперь при любом удобном случае старается демонстрировать свою подтянутую фигуру. В этот вечер она была в черном платье Alexandre Vauthier.

Ким КардашьянКайли ДженнерКрис Дженнер и Кори Гэмбл

В числе других гостей мероприятия были замечены Джессика Альба с мужем Кэшем Уорреном. 41-летняя актриса,  входящая в совет директоров некоммерческих организаций, позировала фотографам в ярко-розовом платье с трехмерным цветочным принтом. На фотоколле также отметились Оливия Уайлд, Эльза Хоск, Зоуи Дешанель с новым бойфрендом Джонатаном Скоттом, Лесли Манн с супругом Джаддом Апатоу, Эван Шпигель и Миранда Керр, Сиара и другие.

Джессика Альба с мужем Кэшем УорреномЛесли Манн с супругом Джаддом АпатоуЗоуи Дешанель с новым бойфрендом Джонатаном СкоттомОливия УайлдСиараЭльза ХоскЭван Шпигель и Миранда Керр


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