Мнение: Предсказание из 1917 года, транс-инвалиды и «уборщица против экоактивиста»

1. Историк Сергей Цветков нашёл карикатуру из 1917 года (заглавная картинка). Похоже уже тогда в России начали подозревать, куда в итоге приведут мир леволиберальные идеи и призывы к «культурной революции» (ссылка).

2. Очередное достижение современной западной культуры – теперь там важнее не то, кто ты есть, а то, кем ты себя считаешь (ссылка):

«Доброе утро, Норвегия» опубликовала интервью с Йорундом Викторией Алме, 53 года, трудоспособным мужчиной, который сейчас идентифицирует себя как женщина-инвалид. В реальной жизни Алме, старший кредитный аналитик [банка] в Осло. Он заявил, что всегда хотел, чтобы он родился парализованной женщиной.

Газета пытается рассуждать: “С медицинской точки зрения он совершенно здоров. Но его мозг отказывается в это верить, что он может ходить. Он идентифицирует себя как женщина, у которой больше не работают ноги.”

В Норвегии таких людей уважительно называют «транс-инвалидами».

Ориентацию и цвет кожи господин Алме сохранил, но, пожалуй, и нынешней самоидентификации достаточно, чтобы привлечь внимание СМИ и чтобы, скажем, такого замечательного человека было сложно выгнать с работы.

Многим, правда, кажется, что господина Алме стоит лечить. Однако раз норвежские доктора решили, что бедолага здоров, разве может мнение обывателей-ретроградов иметь значение?

3. В России эко-активизм по британскому образцу пока что является скорее поводом для шуток (ссылка):

В социальных сетях Томска появилась информация о том, что уборщица областного краеведческого музея избила эко-активиста. Якобы из-за того, что мужчина пытался приклеить себя к стене на выставке «Красоты Сибири». Эко-активисты таким образом пытаются обратить внимание на мировые экологические проблемы, пишет “КП-Томск”.

«Прибывший на место наряд полиции отказался принимать заявление пострадавшего. Активист обещает добиваться справедливости через ЕСПЧ», – говорится в сообщении.

Как и следовало ожидать, вскоре выяснилось, что это фейк (ссылка):

Томский краеведческий музей не подтвердил информацию об избиении экоактивиста в стенах учреждения.

В соцсетях появилась информация о том, что уборщица музея напала на экологического активиста, пытавшегося приклеить себя к стене на выставке “Красоты Сибири”. Сообщение сопровождалось фотографией мужчины с синяком под глазом.

В Томском краеведческом музее сообщили, что никто ни на кого не нападал, более того, экспозиции с названием «Красоты Сибири» в учреждении нет.