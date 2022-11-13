 

“Все еще люблю”: присосавшаяся к очередному хахалю Гагарина подложила экс-мужу жирную свинью

13.11.2022, 14:05, Разное
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Громкий разлад в семье певицы наделал много шума. При этом на фоне развода, раздела имущества и судов проскальзывали слухи о воссоединении супругов. Когда Полина Гагарина все же поставила с Дмитрием Исхаковым жирную точку, тот заявил, что звезда все еще любит его и изливает чувства в песнях.

Певица же разводить грязь вокруг личной жизни не привыкла, терпела публичные выпады экс-избранника и отмалчивалась. Однако на днях знаменитость все же бросила камень в огород бывшего: довела до экстаза другого мужчину перед камерой.

Оголившая грудь в платье-мини Полина Гагарина устроила пляски вместе с блогером Димой Красиловым. Выглядело это так, будто певица нарочно присосалась к очередному хахалю, чтобы заставить экс-мужа ревновать.

Неоднозначной выходкой артистка явно пыталась подогреть интерес Исхакова, поскольку двигалась под песню
Bahh Tee под названием “Бывшая”. Блондинка и импозантный партнер слились в диком танце, подложив Исхакову жирную свинью, ведь мужчины не терпят конкуренции.

“Если ты не моя, но все еще тебя люблю я, то кто ты? Для меня кто ты?” — такие строки прозвучали из динамиков, когда Полина Гагарина решила уколоть бывшего.


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