 

“Я хочу вернуться”: беглый иноагент Галкин дал по тормозам

13.11.2022, 14:05, Разное
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Улизнув под шумок за границу из роскошного замка, Максим Галкин* не скупился на порочные шутки о родине. Выступая перед оголтелыми толпами иностранных фанатов, комик выставлял Россию в неприглядном свете.

Недавно журналисты заметили, что юморист дал по тормозам: его провокации на тему соотечественников стали редкими. Обладателю еврейских корней стало невыгодно порочить русский народ, и продюсер Дмитрий Ашуров объяснил, почему это произошло.

По его мнению, Максим Галкин* понял, что перегнул палку. Якобы теперь беглый артист пытается изменить напряженный вектор творчества. “Я думаю, прямых заявлений он не сделает, а переиграть это как-то сможет. Из серии: я люблю свою страну, хочу вернуться”, — выразился продюсер.

Теперь любопытным личностям только и остается, что выслеживать тактику комика. Вернуть былую репутацию после жуткого скандала на мировой арене достаточно сложно. К тому же его жена Алла Пугачева подлила масла в огонь, назвав россиян рабами. Теперь супруги не пользуются почетом в России. Примадонну предложили официально лишить звания народной артистки.

* Максим Галкин признан иностранным агентом


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