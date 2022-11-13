Мнение: Советы женщинам

В ленте у меня советы женщинам из 19 века.

Все до одного актуальны сейчас.

Но сейчас ситуация ухудшилась и советы должны звучать намного жестче.

Посмотрим, как приблизительно. Жирным шрифтом – вариант с поправками, учитывая современный контекст.

“СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЖЕНЩИНАМ.

(И немолодым и даже старым, сейчас с возрастом женщины ведут себя еще более неприлично, а раньше это было свойственно лишь молодым и наивным. Почему такой регресс?)

Девушки, не думайте, что каждый молодой человек, зашедший к Вам раз или два, влюблен в Вас.

(Сейчас каждый прохожий мужчина не просто воспринимается как соискатель руки, он еще и подвергается жесткой критике: “фу, такой не нужен”. Почему это намного хуже, понятно?)

Не думайте, что если Вы красивее, чем Ваша соседка через дорогу и у вас более красивое платье, то правильно пытаться флиртовать с ее кавалером, когда он к ней приезжает.

(Сейчас многие считают себя априори лучше соседки, не обращая внимания на ее платье. С чужим кавалером чаще не флиртуют, а смотрят свысока на него и подвергают критике: “Я бы с таким никогда”. Чем это хуже, понятно?)

Не ждите, что намерения мужчины искренни, пока он не сообщит вам об этом на простом английском языке.

(Даже если мужчина сообщит что-то, это может быть результат щипцов, внешних или внутренних. Как отличить от искренних признаний?)

Не намекай мужчине, что он тебе нравится и что он твой идеал и что ты не прочь выйти из состояния одинокого блаженства, если “Баркис захочет”.

(Сейчас девушки чаще всего выбирают другую тактику. Они рассказывают мужчинам, что им не нужен постоянный парень, им нравится “вольная жизнь” и секс без обязательств. Так они возносят себя на пьедестал как бы. А если предлагают что-то Баркису, то сверху, как милость ему. Чем все это хуже?)

Не делайте себя неприятными, настойчиво появляясь в местах, которые, как Вы знаете, являются его обычными прибежищами, пока у молодого человека не появится страх, поворачивая за каждый угол улицы, на которую он приходит, что он встретит Вас.

(Пока не было телефонов, тем более мобильного интернета, все было куда скромней. Теперь появилась возможность преследовать постоянно, не замечая своих преследований. Перечислите все виды такой Ищейки)