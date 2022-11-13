Сухая чистка кожи: польза, последующий уход и меры предосторожности

Одним из этапов комплексного ухода за телом является удаление с поверхности кожи ороговевших мертвых клеток. В косметологии такая очистка проводится с помощью различных процедур. Это использование специальных кислот и обработка скрабами. Отличную эффективность показывает сухой пилинг, провести который можно в домашних условиях.

Преимущества сухого пилинга

Процедура сухого пилинга подразумевает использование специальной щетки, отшелушивающей мертвые клетки с поверхности дермы. Такая процедура с легкостью проводится самостоятельно в домашних условиях. Ее особенностью является обработка сухой кожи, что позволяет удалять большое количество мертвых клеток.

Недостаток сухого пилинга — это опасность раздражения нежной кожи. Для проведения такой процедуры используется специальная щетка, которая эффективно удаляет ороговевшие мертвые клетки с поверхности дермы. При сухом пилинге выполняется обработка области живота, рук и груди, ягодиц, бедер и ног.

Преимущества сухого пилинга

Популярность такой процедуры обусловлена ее многочисленными преимуществами.

К плюсам сухого пилинга относят следующее:

активируются обменные процессы в поверхностных и глубинных слоях кожи; устраняется отечность, кожа становится подтянутой и молодой; улучшается приток крови к дерме, из которой выводятся токсины, шлаки и лишняя жидкость; кожа становится бархатистой и нежной; сухой пилинг является отличной профилактикой целлюлита; коже возвращается молодость и красота; открываются поры, кожа дышит и отлично впитывает косметику.

Несомненным преимуществом проведения такого сухого пилинга является возможность выполнения процедуры в домашних условиях. Все что необходимо будет сделать, это лишь купить специальную щетку. Тем самым можно сэкономить на посещении косметолога.

Противопоказания к процедуре

Сухой пилинг может использоваться с различными типами кожи. Нужно лишь правильно проводить такую процедуру, что исключает появление раздражения и покраснения.

Сухой пилинг не рекомендуется проводить в следующих случаях:

при повышенной чувствительности кожи; при наличии на коже ожогов и открытых ран; на протяжении всего срока беременности; при наличии различных кожных заболеваний.

Как провести сухой пилинг в домашних условиях

Выполняя процедуру сухого пилинга на постоянной основе, можно быстро заметить первые результаты. Рекомендуется проводить чистку кожи не реже одного раза в неделю. Такая процедура включает несколько этапов, в том числе сам пилинг, принятие душа и послепилинговый уход.

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Пилинг кожных покровов проводится в ванной, что позволяет сразу же после чистки принять душ. Необходимо в течение пяти минут выполнять специальной щеткой легкий массаж. Все движения должны быть плавными, круговыми, неторопливыми и без нажима. Начинать нужно с ног, постепенно передвигаясь к ягодицам. Особую осторожность соблюдают при массировании живота и области груди.

Сразу же после пилинга нужно принять душ, что позволяет смыть все отшелушенные клетки. Не следует использовать жесткие скрабы и мочалки. Будет достаточно обычного геля для душа.

Послепилинговый уход подразумевает использование легких кремов и лосьонов, косметического масла или питательного молочка. Рекомендуется предпочтение отдавать натуральным средствам, что обеспечивает максимальный эффект от сухой чистки кожи.

Рекомендации по выбору щетки для пилинга

Одним из условий грамотного проведения сухого пилинга является правильный выбор щетки. В косметологических магазинах сегодня имеется большой ассортимент отечественных и иностранных аксессуаров.

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Самыми качественными считаются щетки с натуральным ворсом. Это может быть щетина кабана или же растительные волокна. Щетки с синтетическим ворсом не должны раздражать кожу даже при легкой обработке.

Только в начале проведения таких процедур можно использовать самую мягкую разновидность щетки. В последующем приобретаются уже более жесткие варианты, что повышает эффективность пилинга.

В продаже можно найти щетки, которые предназначены для сухой чистки лица. Выполняются они из прочного мягкого натурального ворса. Не следует использовать для ухода за лицом пилинговые щетки, предназначенные для тела.

Не нужно экономить на покупке качественной щетки с натуральным мягким ворсом. Тем более не следует проводить сухой пилинг с помощью варежки с махровой вставкой или обычным полотенцем. В подобном случае эффективность такой процедуры будет минимальной.

После каждой проведенной процедуры следует обязательно мыть щетку. Раз в месяц проводится ее дезинфекция кипячением в воде.

При активном использовании щетки для пилинга теряют свою эффективность и требуют замены. Менять их рекомендуется каждые два года. Только в этом случае можно обеспечить эффективность проведенной процедуры очистки кожи.