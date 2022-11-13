Жакет-болеро, асимметричные накидки и палантин: идеи, как создать элегантный образ для любых осенних мероприятий

Если осенью пригласили на торжественное мероприятие, то у многих сразу же возникает вопрос относительно того, что именно надеть, чтобы выглядеть красиво, стильно и уместно.

Стоит выбирать максимально универсальные вещи, в которых можно будет чувствовать себя комфортно и не мерзнуть в холодное время года. Вот несколько советов, как составить красивый и элегантный образ на торжественное мероприятие.

Асимметричные накидки

Это именно те вещи, которые мы часто видели в уличном стиле. Такое базовое сочетание как черные джинсы и ботильоны можно легко превратить в элегантный и стильный наряд благодаря асимметричной накидке с оборками на рукавах.

Можно выбрать как достаточно простые вязаные модели, так и что-то просто невероятное, расшитое пайетками, бисером, стразами, дополненное шифоном и т. д.

С помощью такой накидки можно легко трансформировать платье, костюм или брюки и придать им просто шикарный вид.

Меховые палантины с костюмами

Платье является далеко не единственным вариантом наряда, который подойдет для праздничного торжества.

Брючный костюм также может стать идеальным вариантом для торжественного мероприятия. Костюм может хорошо смотреться в сочетании с меховым палантином, выполненным в стиле 70-х годов.

Кимоно с принтом

Это именно тои предмет гардероба, который никогда не выходит из моды и всегда остается уместным, независимо от времени года.

Красиво смотрится кимоно с принтом в сочетании с однотонным платьем. Это отличная альтернатива плотному трикотажу или мехам.

Длинные перчатки

Это просто вневременной аксессуар. Этой осенью перчатки становятся все более актуальными. Они не только помогают защитить руки от холода, но и добавляют немного гламура создаваемому образу.

Платок с бахромой

В качестве альтернативы накидке или палантину можно использовать шаль, которая в этом году представлена в широком ассортименте.

Для осени стоит выбирать платок из таких тканей как трикотаж или шерсть. Это станет отличным дополнением к атласному платью или же юбки с блузой.

Болеро

Это универсальная и удобная вещь, которая поможет дополнить совершенно любой наряд, независимо от его стиля.

Есть множество различных вариантов болеро на выбор, именно поэтому, с их помощью можно легко создать совершенно любой желаемый образ. Этот наряд может быть выполнен из трикотажа, велюра, меха и многих других тканей.

Можно сочетать болеро с вечерними платьями или же элегантными костюмами.