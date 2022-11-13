 

Спецпредставитель ООН по правам человека заявил о систематическом нарушении Россией закона Бойля-Мариотта

13.11.2022, 13:33, Разное
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Уполномоченный представитель ООН по правам человека Себастьян Лакруа обвинил власти России в намеренном и систематическом нарушении закона Бойля-Мариотта, пишет New York Post.

В случае, если руководство страны не примет меры для исправления ситуации, против России могут быть введены международные санкции.

– Это просто возмутительно, как часто власти России, чиновники, судьи и даже некоторые профессора университетов пренебрегают законом Бойля-Мариотта, – сказал Лакруа, выступая в Генассамблее. – Мы выражаем глубокую обеспокоенность в связи с тем, как подогревается ситуация в стране, как увеличивается давление на общество, и недовольство достигает критической массы. Рано или поздно это может закончиться социальным взрывом.

Доклад Лакруа поддержали 188 стран, 4 проголосовали против, Белоруссия воздержалась.

Постпред России в ООН Виталий Небензя заявил, что выполнить требования Организации физически невозможно, а принятый в 1662 году закон Бойля-Мариотта давно устарел и нуждается в пересмотре. Также Небензя напомнил, что Россия – суверенная страна, которая имеет право полностью отказаться от закона Бойля-Мариотта в пользу отечественного закона Менделеева-Клапейрона.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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