C местом для ядерного могильника Германия определится только к середине XXI века

Поиски места для окончательного хранения радиоактивных отходов в Германии неожиданно затянулись, пишет Süddeutsche Zeitung. Изначально планировалось определиться с регионом для постройки ядерного могильника уже к 2031 голу, но этот прогноз оказался слишком оптимистичным. Как выяснилось, оценка геологических данных и разработка необходимых методов потребуют гораздо больше времени, рассказывает немецкое издание.



AP

Место для немецкого ядерного могильника будет определено только в середине этого столетия, пишет Süddeutsche Zeitung. Об этом говорится в документах Федерального агентства Германии по обращению с радиоактивными отходами (BGE). В них расписаны два возможных сценария. Один из них предусматривает завершение проекта к 2046 году, второй — только к 2068-му. При этом речь идёт лишь о том, чтобы определиться с местом для могильника, а сроки его строительства не учитываются, отмечает немецкое издание.

Ранее утверждалось, что найти подходящий регион удастся уже к 2031 году, напоминает автор статьи. Но оказалось, что прогноз был слишком оптимистичным, а оценка геологических данных и разработка необходимых методов потребует гораздо больше времени. И всё же задержка — причём такого масштаба — удивляет, особенно если учесть, что BGE буквально в декабре прошлого года заверило, что сроки будут соблюдены.

Процесс поиска наиболее подходящего места для могильника находится сейчас на первом этапе, поясняет издание. Два года назад BGE опубликовало промежуточный отчёт, в котором говорилось, что больше половины территории Германии пригодно для хранения радиоактивных отходов. Теперь же нужно сузить зону поиска. После этого на втором этапе предстоит провести сейсмические испытания. Одни только они займут от семи до восьми лет.

К тому же есть различные варианты изучения грунта. Один из них, когда бурятся наклонные скважины, займёт от пяти до шести лет. Второй, когда открывается целая шахта, — от 13 до 21 года в зависимости от условий и горной породы. Не исключено, что все эти процессы получится оптимизировать, но потенциально также может возникнуть и большое количество задержек. При этом все решения необходимо обсуждать с гражданами и обществом, а после этого направлять их на рассмотрение в бундестаг, чтобы там определились с дальнейшими мерами.