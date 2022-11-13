Ирина Шейк поделилась редкими снимками из семейного альбома

Пока все гадают, насколько у Ирины Шейк Брэдли Купера серьезно на этот раз и каковы шансы пары не разбежаться после планируемого рождения еще одного ребенка, модель окунулась в детские воспоминания. Соцсетях она опубликовала четыре черно-белых снимка из семейного альбома. На одном из них Шейк изображена совсем крошкой на руках у мамы – Ирина сейчас удивительно похожа на свою родительницу. Другой показывает малютку Шейк вместе со старшей сестрой, конечно, же напротив ковра на стене – главной достопримечательности любой советской квартиры, как иронично заметили подписчики.

Детство без фотографов… Семья, – лаконично подписала снимки Ирина.

Сейчас, конечно, папарацци следуют за Шейк по пятам – в попытках запечатлеть новое подтверждение ее возобновившегося романа с Брэдли Купером. И эти эти попытки все чаще становятся успешными. Недавно пара попала в объективы фотографов на романтической прогулке в Нью-Йорке. Ирина и Брэдли вышли в свет с двумя домашними питомцами, не скрывая чувств, нежно обнимались перед камерами папарацци и выглядели настоящей семьей.

Отметим, что слухи о воссоединении пары впервые появились после того, как Шейк поделилась в своем блоге совместной фотографией с экс-бойфрендом. Затем Шейк и Купера заметили на шоппинге, а позже и на непринужденной прогулке по городу вместе с общей 5-летней дочерью Леей. А в минувшие выходные Брэдли сопровождал Ирину на модном мероприятии бренда Self Portrait.

Напомним, что Ирина Шейк и Брэдли Купер разошлись летом 2019 года после 4-х лет отношений. За время, пока они были не вместе, Брэдли Куперу приписывали роман с коллегой по фильму “Звезда родилась” Леди Гагой, которая уже давно встречается с Майклом Полански, а также актрисой Аной де Армас (которая уже успела повстречаться и расстаться с Беном Аффлеком) и 46-летней американской активисткой и правой рукой Хиллари Клинтон Хумой Абедин. Однако на самом деле после расставания с Ириной Брэдли так ни с кем и не завязал отношений. А вот модель, напротив, успела повстречаться с арт-дилером Вито Шнабелем и рэпером Канье Уэстом.