“Как Дюймовочка и Крот”: сверкающая задом на яхте Проскурякова опозорила Николаева на весь мир

Жена композитора разместила в нескольких соцсетях семейные снимки из ОАЭ, а поклонники едва ли не похоронили ее брак. Для фотосессии на яхте Юлия Проскурякова вырядилась в полупрозрачное короткое платье, поэтому беспардонно сверкала задом в мусульманском государстве. Причем Игорь Николаев даже не приобнял супругу, проводя время с телефоном.

Очевидно, Юлия Проскурякова старалась выглядеть стильно, но ее попытки снять с себя клеймо “дурнушки” с треском провалились. Пользователи Сети отметили, что женщина из-за плохого вкуса и неухоженности опозорила любимого на весь мир.

В частности, за плевок на внешность жены досталось и Игорю Николаеву. Его и Юлию Проскурякову сравнили с героями известной сказки. “Вы как Дюймовочка и Крот. Сильный диссонанс мужчины в шортах-трениках и девочки на каблучках”, — написали в комментариях.

Едкая критика обрушилась на супругу композитора в считанные часы после публикации фото. “Волосы — мочалка”, “Выглядит как провинциалка”, “Красивая, но простенькая, Николаев экономит на стилистах”, — отреагировала публика.

Наверняка Юлия Проскурякова расстроилась такому результату, однако все лучше, чем вновь получать комментарии о красавице Наташе Королевой. Россияне любят напоминать женщине, что Игорь Николаев без памяти влюблялся в жгучую брюнетку, которая с годами становится только краше.