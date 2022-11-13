Экс-глава Роскосмоса Рогозин: Мы ждем добровольцев на спецоперацию
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Находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.
По словам Рогозина в Украине для РФ решается все и если вся страна этого не поймет, то мы проиграем. Он призвал тех, кто думает, что это их не коснется или чего-то опасается идти добровольцами на спецоперацию, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех, передает РИА «Новости».
Он также выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, имеющие жизненный опыт, подготовку и умение сберечь себя и своего товарища.
Ранее Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции в Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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