 

Экс-глава Роскосмоса Рогозин: Мы ждем добровольцев на спецоперацию

13.11.2022, 12:23, Новости дня
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Находящийся в зоне спецоперации экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал добровольцев приезжать на фронт.

По словам Рогозина в Украине для РФ решается все и если вся страна этого не поймет, то мы проиграем. Он призвал тех, кто думает, что это их не коснется или чего-то опасается идти добровольцами на спецоперацию, добавив, что СВО и связанные с ней события уже коснулись всех, передает РИА «Новости».

Он также выразил уверенность, что в зоне СВО должны быть люди, имеющие жизненный опыт, подготовку и умение сберечь себя и своего товарища.

Ранее Рогозин сообщил, что в зону специальной военной операции в Украине начнет поступать самое современное российское вооружение для союзных сил, оно обеспечит скорую победу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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