Портал Karar: Испания продлила миссию ЗРК Patriot в Турции до июня 2023 года

Испания продлила срок дислокации ЗРК Patriot в турецкой Адане до июня 2023 года, сообщили СМИ.

Как информирует турецкий новостной портал Karar, срок действия системы Patriot, размещенной в Адане, истекал в конце этого года, в связи с чем Испания продлила миссию системы и отвечающих за нее военных до июня 2023 года, передает РИА «Новости».

В конце 2012 года Анкара запросила НАТО о предоставлении ракет с целью не допустить ударов по своей территории с сирийской стороны. В начале 2013 года в трех районах на юго-востоке Турции, в 70–100 км от границы с Сирией, были размещены по две установки Patriot от Германии, США и Нидерландов.

17 августа 2015 года Вашингтон и Анкара объявили, что Patriot будет вывезен с территории Турции после октября нынешнего года, представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис объяснил, что Patriot будут вывезены из Турции в связи со «снижением военной угрозы со стороны правительственной армии Сирии».

Напомним, в октябре того же года американские системы ПВО Patriot покинули территорию Турции. Как сообщил в декабре командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Бен Ходжес, у США нет планов вернуть системы ПВО Patriot в Турцию из-за конфликта Анкары с Москвой.

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