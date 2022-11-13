 

Байден сообщил о намерениях США конкурировать с Китаем до конфликтной ситуации

13.11.2022, 12:22, Новости дня
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Президент США Джо Байден во время выступления на Восточноазиатском саммите (ВАС) в Пномпене заявил, что США намерены активно соперничать с Китаем, при этом следя за тем, чтобы конкуренция не переросла в конфликт. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В сообщении говорится, что президент Байден прокомментировал отношения между США и КНР, подчеркнув, что Соединенные Штаты будут активно конкурировать с КНР и высказываться по поводу нарушений прав человека в КНР, сохраняя при этом открытыми линии связи и следя за тем, чтобы конкуренция не переходила в конфликт, передает РИА «Новости».

Байден также подчеркнул, что важно поддерживать «мир и стабильность в Тайваньском проливе». Кроме того, президент США осудил угрозы, исходящие от КНДР, и действия РФ на Украине.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступил на Восточноазиатском саммите (ВАС), его речь слушала делегация США во главе с президентом Джо Байденом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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