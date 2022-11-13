Десять советов по созданию элегантного осеннего образа

Осенью и зимой важно правильно подобрать для себя вещи для составления многослойного образа, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть стильно и модно. Есть некоторые вещи, которые шикарны сами по себе, именно поэтому, они могут превратить даже случайный стиль в элегантный.

Вот несколько нарядов, которые помогут создать просто шикарный осенний образ.

Длинное шерстяное пальто

Такой предмет должен быть в гардеробе каждой женщины. Можно носить его каждый день или надевать только на официальные мероприятия.

Пальто позволяет выглядеть шикарно, независимо от погодных условий.

Лучше всего выбирать модели, которые опускаются длиной ниже колена. Хорошо смотрится пальто, выполненное в черном, оливковом или коричневом цвете. Это позволит продемонстрировать свой невероятный стиль.

Кожаные штаны

Кожаные штаны еще долго не выйдут из моды. Можно сочетать такой наряд вместе с элегантными блузами и куртками или же шерстяными свитерами.

Кожаные штаны не обязательно должны быть черными. Можно выбрать совершенно любой цвет, который больше всего нравится.

Стеганая куртка

Эти самый настоящий хит в этом сезоне Можно найти такую одежду, выполненную в различных цветах и самой разной длины.

Стеганую куртку можно носить не только осенью, но и зимой и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Плащ

С плащом можно создать красивый, стильный и довольно смелый и элегантный образ. Для осени стоит выбирать модель, выполненную в темных тонах, чтобы чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если не хочется привлекать много внимания, можно надеть наряд, выполненный в нейтральных тонах. Если же хочется быть в центре внимания, то стоит подобрать что-то действительно смелое.

Куртки бомбер

Это отличное решение для осени. Можно найти множество различных моделей, которые выполнены как в более смелых, так и в довольно мягких оттенках.

Куртка бомбер станет просто идеальным решением на осень. Хорошо смотрятся наряды, выполненные в нейтральных тонах, в частности, таких как темно-зеленый, верблюжий коричневый или серый.

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Наряд с рукавами колокольчиками

Это просто отличный наряд, который поможет сделать образ фантастическим.

Независимо от типа фигуры, платье с рукавами колокольчиками является элегантным. Также хорошо смотрятся блузки или рубашки с такими рукавами вместе с кожаными юбками или брюками.

Мини-юбка

Этой осенью короткие юбки станут самым настоящим трендом. Они хорошо смотрятся вместе с негабаритными свитерами, блейзерами и рубашками.

Чтобы образ получился еще более притягательным, стоит надеть высокие сапоги.

Элегантный костюм

В этом году костюмы больше не предназначены только для ношения в офисе. Это отличный вариант доя повседневной носки.

Ковбойские сапоги

Это модная и популярная тенденция, которая отлично подойдет для осени. Ковбойские сапоги выглядят просто невероятно и стильно.

Можно носить такую обувь с короткими юбками, платьями, выполненными из денима или трикотажа.

Джинсы

Это именно тот предмет гардероба, который должен быть у каждой девушки. Такая одежда хорошо смотрится с любым верхом и обувью.