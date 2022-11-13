Мнение: Меморандум Бромберга

«Красный поворот» в США не состоялся. Палату представителей республиканцы «взяли», хотя и гораздо менее убедительно, чем это показывали опросы, Сенат уже однозначно за демократами, так как у них 50 сенаторов и вице-президент Камала Харис. Отдельно, конечно, есть вопрос об этом несовпадении. Либо социологические службы перестают профессионально работать, выдавая слишком неточные результаты, либо демократы использовали специфические методы, которые помогли им выжать такой результат.

Есть, правда, и еще одно объяснение. Третье. Ситуация в США перестает отвечать моделям «мирного времени», что и предопределило ошибочный прогноз. Какое из этих трех предположений верно — тут вопрос к американистам, причем желательно неангажированным, хотя таких, скорее всего, не существует.

Тем не менее, я бы предположил, что третье объяснение наиболее рационально, так как все предпосылки для внутреннего кризиса в США остаются и более того — кризис продолжается, а значит, все имеющиеся противоречия будут только обостряться.

Любой кризис — это всегда шанс. Но шанс — не предопределенность, им еще нужно воспользоваться. Штаты очевидно перестали нормально развиваться просто потому, что нынешняя модель себя исчерпала, идет поиск и попытки согласования новой. Согласование, скорее всего, невозможно, а значит — неизбежно силовое навязывание одной из двух имеющихся повесток — резкий переход «вверх» в новую фазу развития (что, собственно, предлагают демократы) или принудительное упрощение системы с ее стабилизацией на более низком уровне, причем стабилизация будет тоже принудительной, и без насилия и ужесточения здесь не обойтись.

Проблема в том, что «рывок вверх» – удел очень небольшой группы. Любая эволюция, согласно «меморандуму Бромберга», заключается в том, что «человечество будет разделено на две неравные части по не известному нам параметру, меньшая часть его форсированно и навсегда обгонит большую, и свершится это волею и искусством сверхцивилизации, решительно человечеству чуждой». Сверхцивилизация, кстати, у нас в наличии — это люди, прошедшие в своем развитии до принятия морали трансгуманизма. Некоторые из них публичны и продвигают идеологию перехода явным образом (небезызвестные Гейтс, Шваб, Маллер и иные, которые на слуху), но очевидно есть и те, кто непубличен, но выполняет иные функции — организаторские, к примеру.

У «меморандума Бромберга» есть следствие — если меньшая часть эволюционирует, то остается большая часть, которая сделать этого не сможет, но при этом останется в предыдущей фазе, которая однозначно проиграет более продвинутой. А значит — она обречена. В том числе и на биологическое вымирание. Вряд ли это быстрый процесс, возможно, он займет несколько поколений, но будем откровенны — идеи современных левых (а демократы — это именно они) в конечном итоге ведут человечество к переформатированию и исчезновению той его части, которая не сумеет встроиться в новую нормальность.

Собственно, республиканцы представляют ту часть, которая как раз не имеет никаких шансов в новом будущем, а потому их проект — это проект выживания оставшихся. Нюанс в том, что помешать эволюции они не могут, но они и не собираются этого делать, они лишь про выживание оставшихся.

Звучит, возможно, несколько туманно, но США, как крупнейшая и наиболее развитая страна, неизбежно является полигоном для борьбы двух концепций — концепции рывка вперед и концепции выживания тех, кто вперед не пойдет. Увы, но эти концепции несовместимы, две разумные расы на одной территории не могут существовать. Либо неандертальцы, либо кроманьонцы. Совместно — нет. По сути, демократы представляют сейчас современных неандертальцев — более развитых и продвинутых, и совершенно бесчеловечных с точки зрения кроманьонцев.

Существование двух разумных вариантов одного биологического вида на территории США (собственно, сейчас они сосуществуют на всей планете, но именно в развитых локациях и регионах борьба между ними переходит через черту обострения к прямому конфликту) — это данность. Внешне она маркируется обычной и привычной нам политической борьбой, однако теперь подоплека той борьбы — не только борьба за обычную власть. Это борьба за будущее выживание двух принципиально разных разумных видов.

Именно поэтому мы становимся свидетелями того, что прежние социологические модели перестают работать. Социологи ошибаются, и с каждым разом все сильнее. Это, в общем-то, достаточно прямое свидетельство разбалансирования всей социальной системы, усиление ее кризиса и невозможность выхода из этого кризиса с помощью прежних согласительных механизмов.

Думаю, что в 24 году ожесточение борьбы в Штатах будет еще более высоким, чем два года назад. Тем более, что еще и внутри республиканского лагеря намечается жесткое противостояние двух харизматичных лидеров – Трампа и Десантиса.

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