 

Актер и экс-супруг Мэрайи Кери Ник Кэннон снова стал отцом – в четвертый раз только за этот год

13.11.2022, 11:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

42-летнему актеру Нику Кэннону точно не грозит встретить старость в одиночества – по части  отцовства он отличился как никто другой. Всего месяц назад у Кэннона родился сын – десятый по счету, а вчера в соцсетях актер объявил о появлении на свет еще одного своего отпрыска. Мальчика, которого назвали  Биззи Би, Нику подарила DJ Эбби Де Ла Роса, от которой у Кэннона уже есть двое сыновей – годовалые близнецы Зион Миксолидиан и Зиллион Хейр. Любимой и только что появившемуся на свет малышу Ник посвятил трогательный пост.

11.11.2022 – прекрасный день появления на свет Бьютифула Цеппелина Кэннона. Мамочка, Эбби Де Ла Роса, с тобой все выглядит так легко и непринужденно, и я всегда буду у тебя в долгу за твою неустанную работу, постоянную самоотверженность, усердие и бескорыстную любовь, которую ты даешь нашим детям. Для Бьютифула честь иметь такую любящую и духовно развитую мать. Твоя стойкость и сила не осталась незамеченной. Наблюдать, как  ты улыбаешься, несмотря на безумие вокруг, меня это очень впечатляет. Не проходит ни дня, чтобы я не был благодарен тебе за всю твою заботу, доброту, вдохновение. Спасибо! Ты – синоним непоколебимости и добродетельности, и мой постоянный долг   – ежедневно делать так, чтобы наши детки чувствовали себя ценными и защищенными. Бьютиул Цеппелин, он же Биззи Би! Готовься, потому что мир уже твой. Папа тебя любит, – написал Ник, под уже фото с младенцем и его мамой, сделанным в больничной палате. 

Ник Кэнон и Эбби Де Ла Роса с детьми

Малыш Биззи для Кэннона – одиннадцатый по счету. Помимо детей от Эбби Дела Роса, у Ник вместе с Мэрайя Кери воспитывает 11-летних близнецов Мороккана и Монро. Еще трое детей у любвеобильного актера от модели Бриттани Белл –  5-летний Голден Сагон, полуторагодовая Паверфул Куин и Райз Мессия, родившийся 23 сентября этого года. Кстати, за две недели до появления малыша Райза, своего первого ребенка, дочь Оникс Айс Кол Кэнннон, родила модель Ланиша Коул. А за пару месяцев до того – 28 июня- сына с именем Легендари Лав Нику подарила модель Бре Тизи. Еще один малыш у Ника Кэннона был от модели Алиссы Скотт, но спустя пару месяцев после появления на свет он скончался от рака мозга. К слову, Скотт снова  беременна от актера и вот-вот осчастливит его еще одним ребенком.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.09.22 / Гороскоп здоровья для женщин на остаток 2022 года: на что обратить внимание сейчас, чтобы встретить 2023-й во всеоружии

07.09.22 / HYUNDAI тестирует на дорогах седан Solaris нового поколения

24.05.21 / Новые идеи Instagram делают его конкурента TikTok Reels более привлекательным

16.07.22 / Зачем птицам нужны яркие перья, выяснили ученые

26.04.21 / На лондонском конкурсе двойников Мистера Бина победил аутист из Саратова

25.02.22 / Мнение: День Z + 1. На подступах к Киеву

30.10.22 / Счет на часы: Винокура госпитализировали в тяжелом состоянии прямо со съемок “Аншлага”

03.07.22 / Роботы смогут получить человеческую кожу

07.07.22 / Аренда жилья в Москве подешевела на 19 процентов

02.03.22 / Мнение: О потерях России на войне с Украиной

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика