Актер и экс-супруг Мэрайи Кери Ник Кэннон снова стал отцом – в четвертый раз только за этот год

42-летнему актеру Нику Кэннону точно не грозит встретить старость в одиночества – по части отцовства он отличился как никто другой. Всего месяц назад у Кэннона родился сын – десятый по счету, а вчера в соцсетях актер объявил о появлении на свет еще одного своего отпрыска. Мальчика, которого назвали Биззи Би, Нику подарила DJ Эбби Де Ла Роса, от которой у Кэннона уже есть двое сыновей – годовалые близнецы Зион Миксолидиан и Зиллион Хейр. Любимой и только что появившемуся на свет малышу Ник посвятил трогательный пост.

11.11.2022 – прекрасный день появления на свет Бьютифула Цеппелина Кэннона. Мамочка, Эбби Де Ла Роса, с тобой все выглядит так легко и непринужденно, и я всегда буду у тебя в долгу за твою неустанную работу, постоянную самоотверженность, усердие и бескорыстную любовь, которую ты даешь нашим детям. Для Бьютифула честь иметь такую любящую и духовно развитую мать. Твоя стойкость и сила не осталась незамеченной. Наблюдать, как ты улыбаешься, несмотря на безумие вокруг, меня это очень впечатляет. Не проходит ни дня, чтобы я не был благодарен тебе за всю твою заботу, доброту, вдохновение. Спасибо! Ты – синоним непоколебимости и добродетельности, и мой постоянный долг – ежедневно делать так, чтобы наши детки чувствовали себя ценными и защищенными. Бьютиул Цеппелин, он же Биззи Би! Готовься, потому что мир уже твой. Папа тебя любит, – написал Ник, под уже фото с младенцем и его мамой, сделанным в больничной палате.

Ник Кэнон и Эбби Де Ла Роса с детьми

Малыш Биззи для Кэннона – одиннадцатый по счету. Помимо детей от Эбби Дела Роса, у Ник вместе с Мэрайя Кери воспитывает 11-летних близнецов Мороккана и Монро. Еще трое детей у любвеобильного актера от модели Бриттани Белл – 5-летний Голден Сагон, полуторагодовая Паверфул Куин и Райз Мессия, родившийся 23 сентября этого года. Кстати, за две недели до появления малыша Райза, своего первого ребенка, дочь Оникс Айс Кол Кэнннон, родила модель Ланиша Коул. А за пару месяцев до того – 28 июня- сына с именем Легендари Лав Нику подарила модель Бре Тизи. Еще один малыш у Ника Кэннона был от модели Алиссы Скотт, но спустя пару месяцев после появления на свет он скончался от рака мозга. К слову, Скотт снова беременна от актера и вот-вот осчастливит его еще одним ребенком.