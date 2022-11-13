Звезда “Сумерек” Тейлор Лотнер женился на своей тезке – и теперь они фактически один и тот же человек

30-летний американский актер, наиболее известный по роли оборотня Джейкоба Блэка в вампирской франшизе “Сумерки”, и его возлюбленная Тейлор Доум обручились в начале ноября прошлого года, а вчера официально стали мужем и женой на красивой церемонии в Epoch Estate Wines, в Калифорнии. Для особенного для обоих дня пара выбрала соответствующие наряды. Невеста была в пышном белом платье с цветочным орнаментом и с длинной фатой. Жених – в традиционном черном смокинге. На снимках, опубликованных Dialy Mail, видно, как оба счастливы. И не удивительно, ведь теперь они буквально один и тот же человек. Тейлор Доум взяла фамилию мужа и стала тоже Тейлор Лотнер. Так что теперь, чтобы не путаться с супругом, девушке придется использовать свое сокращенное имя – Тэй.

Тейлор Лотнер и Тэй Доум вместе чуть больше трех лет. Свой роман они обнародовали на Хэллоуин в 2018 году, когда Лотнер опубликовал фотографию их парного костюма в Instagram с подписью #tunesquad. О ней известно немного: Тэй – медсестра и видеоблогер из Калифорнии, младше актера на пять лет. Влюбленные уже больше года живут в огромном доме с видом на океан, а в июле они завели щенка по кличке Реми. В ноябре прошлого года актер сделал своей девушке предложение руки сердца, и она ответила “Да”.

Вот так все мои желания сбылись. 11.11.2021, – написал он под фотографиями, на которых запечатлен тот самый момент. – Не могу дождаться, чтобы провести с тобой вечность! Ты любишь меня безоговорочно. Ты терпишь все мои недостатки. Ты успокаиваешь меня, когда я волнуюсь. Ты очень меня смешишь. Ты делаешь каждый мой день особенным. И, самое главное, ты делаешь меня лучше. Я не смогу отблагодарить тебя за все то, что ты привнесла в мою жизнь. Я люблю тебя, – написал Тейлор в соцсетях.

Ранее Тейлор Лотнер встречался с певицами Тейлор Свифт и Селеной Гомес, а также актрисой Билли Лурд. Тейлор и Билли познакомились на съемках сериала “Королевы крика”, в начале декабря 2016 года папарацци застали их за поцелуями. По данным источника People, пара начала встречаться гораздо раньше декабря. Несмотря на то, что влюбленные не комментировали свой роман, в их аккаунтах в социальных сетях было достаточно фотодоказательств серьезности отношений. Однако уже в июле 2017-го СМИ сообщили о разрыве пары после 8 месяцев, проведенных вместе.