Мнение: Бес явки с повинной

Во вторник в Мещанском суде Москвы рассматривалось ходатайство следствия о продлении ареста Павла Врублевского и Алексея Беляева, и продлении домашнего ареста Надежды Кульневой и Дмитрия Сомова. По уголовному делу о "группировке интернет-мошенников", которые за последние два года, якобы, вывели в теневой оборот порядка четырех миллиардов рублей. И только при помощи онлайн-сервиса King-donate мощенники, якобы, похитили у доверчивых граждан около 500 миллионов рублей.

Кульнева и Сомов признали вину и подписали явки с повинной. И находятся под домашним арестом. Врублевский и Беляев вины не признают. И с марта находятся в в тюремных камерах.

Это что же получается? Содержание в тюремной камере – это способ и метод получения явки с повинной? Тем более, когда других доказательств у следствия нет? То есть обвиняемых замуровывают в камеру и берут измором? Пока не признаются?

По моему твердому оценочному суждению, это не расследование, это правовая бесовщина.

Судебное заседание должно было начаться в 15:00. Но началось в шестом часу. По каждому из фигурантов должно было состояться отдельное судебное заседание. Но судья решила ускориться и всех четверых привели в один зал заседаний. Врублевского и Беляева поместили в клетку, Кульневу и Сомова – усадили на скамейку в первом ряду.

Около семи часов вечера суд огласил решение – продлить меры пресечения всех четверых на три месяца, до 11 марта 2022 года.

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