 

В Грузии облили харчо крыльцо первого веганского ресторана в Тбилиси

13.11.2022, 11:33, Разное
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Неизвестный житель Тбилиси совершил нападение на первый в городе ресторан веганской кухни. Видео инцидента опубликовали грузинские СМИ.

Хулиган прибыл к заведению спустя три часа после торжественного открытия. Растолкав очередь из собравшихся у входа посетителей, он облил супом харчо крыльцо и дверь заведения, а затем под возмущённые крики толпы скрылся в хинкальной напротив.

Администрация заведения сразу вызвала полицию, но приехавшие на место преступления силовики не понимали русский язык.

Когда в Тбилиси смогли всё-таки найти полицейского, владеющего русским, он зафиксировал следующие обстоятельства: дверь была залита говяжьим бульоном, также оказался испачкан висевший на входе бело-сине-белый флаг. Страж порядка удалился в хинкальную для «нейтрализации» преступника и больше не появлялся – оказалось, что после часа «следственных мероприятий» он покинул заведение через пожарный выход.

Российские пользователи Twitter жестоко раскритиковали действия хулигана. Запустив хэштег #cancelkharcho, они призвали правительство Грузии ограничить продажу харчо в столице. Кроме этого, группа русских эмигрантов вышла к зданию тбилисской полиции с требованием наказать силовиков за бездействие, но после прибытия на место миграционной службы митингующие спешно разошлись по своим делам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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