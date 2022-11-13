 

Пил кровь из влагалища, бросил внебрачного сына и не только: тайны умершего Пьера Нарцисса всплыли на шоу “Битва экстрасенсов”

13.11.2022, 11:15, Разное
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Участники нового сезона шоу “Битва экстрасенсов” путем паранормальных способностей раскрыли тайны умершего певца. Оказалось, что “шоколадный заяц и ласковый мерзавец” Пьер Нарцисс был связан с потусторонними силами и даже проводил оккультные обряды.

Когда экстрасенсы в новой серии с потрохами сдали артиста, его вдова Валерия и концертный директор Сергей подтвердили многие шокирующие заявления. Оказалось, возраст усопшего в паспорте меньше фактического, а еще певец бросил в Африке внебрачного сына, о существовании которого знали единицы.

Вдова поведала на камеру, что Пьер Нарцисс пил ее кровь из вены, также употреблял он и менструальную, из влагалища. А концертный директор на шоу “Битва экстрасенсов” сообщил: певец делал магический приворот, дабы вернуть Валерию после разрыва отношений.

По словам самой женщины, Пьер Нарцисс тайно утаскивал ее средства личной гигиены во время критических дней и складывал в шкафу рядом с одеждой. Вдова намекнула, что на этой крови и был проведен обряд.

Лидер новой серии шоу “Битва экстрасенсов” полагает, что именно приворот и сгубил Пьера Нарцисса, так как провели ритуал неправильно. Якобы магическая сила вернулась певцу бумерангом, ударив по здоровью со смертельным исходом.


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