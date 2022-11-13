Сознание сузилось. От страха и бессилия

На телефон доверия звонят мобилизованные и вернувшиеся домой, жены и матери уехавших. Что с ними происходит.

В день Всемирного психического здоровья — 10 октября — в РФ заработал новый телефон доверия для мужчин. Служба работает с 12 до 16 и с 20 до 22 часов по московскому времени, позвонить можно по номеру: 8 (800) 707-54-15.

История этой службы телефона доверия слегка созвучна нашей, «новогазетной». Публикация о нем вышла в номере как раз перед тем, как издание приостановило свою деятельность («Мужчины на грани» в «Новой» от 27 марта 2022). Буквально через пару недель приостановилась и работа этого крайне важного вида помощи людям, оказавшимся в трудной психологической ситуации. Работа прервалась на взлете, когда на телефоне в буквальном смысле был шквал звонков.

На этом совпадения заканчиваются — Роскомнадзор не выносил никаких предупреждений телефону доверия, приговор ему вынесли спонсоры — они просто ушли. Потому что сегодня не выгодно и сложно поддерживать социальные проекты. Ни у кого на тот момент не нашлось всего 300 тысяч рублей в месяц.

— Мы долго думали, что делать, а в июле начали серьезно работать над новым проектом, и вот в октябре уже запустили работу нового телефона, — рассказывает клинический психолог, член Ассоциации экзистенциально-аналитических психологов и психотерапевтов (GLE-International), член Международной ассоциации схематерапевтов (ISST) Наталия Щанкина. — С помощью первого телефона психологической поддержки для мужчин нам удалось помочь тысячам россиян из разных регионов страны в самых сложных жизненных ситуациях.

Мы чувствовали, что у нас это получается, и было очень горько осознавать и, по сути, невозможно примириться с тем, что дело придется оставить.

Вместе со своим коллегой, психологом-консультантом службы, учеником известного доктора психологических наук Федора Василюка Глебом Слобиным Наталия решила продолжить дело на собственные средства. Вместе они образовали юридическое лицо — автономную некоммерческую организацию Центр психологической помощи мужчинам «Прямой диалог», зарегистрировали его и стали соучредителями.

И так же вместе, как и в публикации о первом телефоне доверия для мужчин, они отвечают сегодня на вопросы «Новой».

Выжившие

— Я так понимаю, что статусы у вас остаются прежние: Наталья — директор, Глеб — консультант. А что изменилось, кроме того, что работаете вы теперь не на спонсорские, а на собственные деньги?

Глеб Слобин: Да, директор центра у нас Наталия, кроме того — она руководитель службы телефона доверия. Это важно подчеркнуть, потому что в наших планах не только телефон, а есть еще два проекта. Хочу отметить, что у нас сейчас интересная ситуация: есть товар, ну то есть уникальный опыт работы, и при этом, к сожалению, дефицит и денег, и распространения информации о нас. Хотя, несмотря даже на еще пока очень короткое время работы нового телефона, звонки у нас есть. Значит, о нас узнают, это очень важно, чтобы о нас знали и звонков было больше. Это одна из задач, которую мы сейчас перед собой ставим

Наталия Щанкина: Именно потому, что теперь у нас линия работает полностью на наши деньги, нам пришлось существенно реорганизовать работу. Мы привлекаем к работе волонтеров, студентов психологических факультетов разных вузов, проводим для них специальное обучение. С нами также на волонтерских началах работают те коллеги, с которыми мы уже сотрудничали прежде, — профессиональные психологи с большим опытом. Они решили нас поддержать и присоединились к проекту, за что им большое спасибо. Основная идея в том, чтобы все звонки, которые к нам поступают, для абонентов оставались бесплатными. За все звонки — а телефон доступен для всех без исключения регионов РФ — платим мы сами.

— Могут ли к вам обратиться за психологической поддержкой россияне, недавно покинувшие страну? Позвонив, к примеру, по WhatsApp, чтобы не пришлось платить за звонок?

Н. Щ. Нет, по WhatsApp мы пока не работаем, но мы рассматриваем другой вариант — создание групп психологической поддержки онлайн, чтобы люди понимали, что они не изолированы в своей проблеме, в своей боли. В нашей работе одно цепляется за другое. Первый проект — самый масштабный, на всю страну — телефон доверия, второй — группы онлайн и третий — индивидуальная поддержка и реабилитация, а практически — это сопровождение тех, кто возвращается из зоны боевых действий. Мы планируем, что в этом проекте с нами будут работать и медики, и социальные работники, потому что для тех, кто возвращается, это необходимо. Потому что возвращаются люди из таких мест, как правило, имея уже в анамнезе посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Проявиться это может и не сразу,

бывает, когда довольно-таки длительный период вроде бы как все нормально, но в какой-то момент — раз и накрыло. Это невероятно трудно выдержать как самому военнослужащему, так и его семье, всем близким, да и вообще — окружающим…

— Да, история знает немало подобных случаев, они хорошо описаны и в книгах, про это есть фильмы. Но вот трагический эпизод из наших дней: в костромском клубе «Полигон» в разгоревшемся пожаре погибло 13 человек, подозреваемым оказался солдат, воевавший в Украине. В разных СМИ утверждается, что он был контрактником, вернулся с ранением, в клубе выстрелил в потолок из «Сигнала охотника» — так в закрытом помещении разгорелось пламя…

Н. Щ. К сожалению, я не очень хорошо знаю, что именно там случилось, но могу сказать, что волна постепенно доходит и до нашего телефона доверия. Люди уже сталкиваются со смертями и с непониманием: как теперь жить. Нам звонил мужчина, вернувшийся из зоны боевых действий в Украине, он был мобилизованным. И вот он совершено не понимал, что с ним происходит, был сильно дезориентирован. То немногое, что он смог рассказать о своих чувствах после возвращения, абсолютно вписывалось в картину посттравматического стрессового расстройства. Ему казалось, что вокруг одни враги, а ему в итоге люди говорили, что он сам ни с того, ни с сего проявлял по отношению к кому-то жестокое насилие. Его звонок приняла моя коллега, ей удалось ему рассказать, что именно с ним происходит, и убедить в том, что самостоятельно с этим не справиться. Она направила его к специалистам уже за очной адекватной помощью.

«Он прятаться не станет»

— Какого характера, в основном, обращения на ваш новый телефон доверия, в чем разница с работой на телефоне прежнем?

Г. С. Для статистических выводов пока рано, прошло мало времени, но что заметно определенно — звонят в первую очередь и главным образом мужчины. То есть происходит как раз то, чего мы и хотели добиться, так как мужчинам крайне сложно заставить себя позвонить туда, куда обращаются за помощью женщины и дети. Им нужно свое собственное пространство. Но в предыдущем опыте у нас, несмотря на обозначение, что это телефон доверия для мужчин, все равно было достаточное количество звонков от женщин. Теперь же, когда мы даже стали себя позиционировать как «Телефон психологической поддержки для мужчин и их близких», ситуация изменилась.

Н. Щ. Что касается разницы, могу отметить, что нам стали звонить люди с тревогой и беспокойством, которые связаны с частичной мобилизацией. Пока немного, но они есть, например, если обобщить несколько звонков, то суть их такая: мужчины пытались с нашей помощью решить для себя проблему выбора. Им хотелось поехать в Украину, чтобы, как они говорили, «защищать родину», притом что повестки они не получали. Хотели стать добровольцами, но не могли решиться, потому что против этого были их мамы, их любимые женщины. Прислушаться к себе или к ним — этого они никак не могли решить.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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