Раздвоение Бузовой – Личное мнение

Сетевые специалисты выясняют, какая Бузова им больше нравится: с гладенькой масочкой или без?



Фото: Соцсети

Вопрос действительно сложный. Я бы даже сказала, что философский. С одной стороны, лицо с масочкой может быть отражением внутреннего мира участницы шоу. Того внутреннего состояния, в котором сама гОленька пребывает.

С другой стороны — реальность.

И вот тут масочка разбивается об эту реальность. Получается то, как уже не сама Бузова видит себя, а как её видим мы. Глядя на внешнее, мы подсознательно проецируем это и на внутреннее.

Где тут истина? Не разберёшь.

Накладывая на лицо и зону декольте ретушь, Бузова как бы кричит миру, какая она гладенькая, нежная, милая и по утрам выпивает стакан воды для здоровья.

Мы же, когда видим фото без ретуши, всё гадаем — что же она делает с самого утра, чтобы так выглядеть?

В общем, думала я и думала, но так и не пришла к однозначному выводу — нужно ли Бузовой использовать фоторедакторы.

Какую Бузову вы предпочитаете видеть — настоящую или обработанную? Почему?

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