Москве могут вернуть историческое название

В Москве вновь поднялась общественная дискуссия на тему того, следует ли возвращать городу историческое название.

Этот вопрос обсуждался ещё в перестроечные времена, но в 1992-1993 годах его решили отложить, чтобы не усиливать поляризацию общества, усилившуюся после переименования Ленинграда.

Впервые с 2011 года мэрия будет принимать участие в круглом столе по поводу вероятного переименования российской столицы – ожидается, что туда прибудет лично глава департамента исторического наследия Алексей Соколов. На мероприятии выступят многочисленные историки, социологи, политологи и другие эксперты.

Несмотря на значительно повысившийся статус круглого стола, сам по себе он не будет играть решающей роли в вопросе о переименовании. Материалы по итогам заседания передадут на рассмотрение в Правительство Москвы, Мосгордуму и Общественную палату. В случае, если перевесит точка зрения о необходимости возвращения городу прежнего названия, вопрос окончательно будет утверждаться на федеральном уровне, а затем на столичном референдуме под контролем Мосгоризбиркома и ЦИК.

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