 

Свитера с косами: модные, сохраняют тепло и сочетаются с любой одеждой

13.11.2022, 9:22, Разное
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Свитера с косами имеют немало преимуществ. Они отлично сохраняют тепло зимой благодаря толстой пряже и особой технике вязки. Кроме того, они вызывают ностальгию, но все еще современны и модны, так как хорошо сочетается со многими нарядами. Свитера с косами кажутся грубыми, толстыми, но при этом могут стать изюминкой женских нарядов. Их можно сочетать с любыми предметами, имеющимися в шкафу, такими как рубашки, джинсы, шорты и пр.

С чем и как носить

Свитера с круглым вырезом следует сочетать с рубашкой. Воротник рубашки придает женщинам свежий и моложавый вид. Чтобы красиво смешивать цвета без забот, нужно иметь белую рубашку, которая подходит ко всему.

Комбинация свитера с рубашкой – это очень просто, удобно в ношении, а также и чрезвычайно модно. Потребуется просто приобрести дополнительную пару джинсов, чтобы разнообразить наряд.

Одним из стилей, который в последнее время становится все более популярным, это свитер с косами с коротким рукавом. Его носят безо всего. В этом случае все внимание будет направлено на оригинальные рукава. Останется добавить джинсы светлого цвета с широкими штанинами.

Сочетание грубого свитера с косами с шортами может показаться невозможным, но эти вещи смотрятся очаровательно вместе в холодное время года.

Шорты обладают омолаживающим эффектом, а также дают ощущение классической роскоши. Свитер с косами будет обеспечивать тепло. Если есть желание изменить стиль, не стоит игнорировать это интересное сочетание.

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В холодное время года элегантно смотрятся вещи нейтральных оттенков, таких как коричневый, бежевый, белый, серый и других. Важно сосредоточиться не только на выборе стиля, но и стараться правильно сочетать предметы по цвету. Сочетание нейтральных тонов крайне интересно, поэтому стоит смешивать коричневый, бежевый, белый.

Стильные девушки, как правило, имеют в шкафу джинсы с широкими штанинами. И было бы большим упущением не комбинировать их со свитером с косами. Благодаря этому сочетанию образ станет более заметным и привлекательным. В рубашке и брюках свободного кроя будет намного комфортнее, чем в облегающих предметах одежды.


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