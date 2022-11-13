 

Как уберечь свои персональные данные от мошенников в интернете: советы экспертов

13.11.2022, 8:28, Разное
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Чтобы не попасть в ловушку мошенников, стоит следовать простым правилам безопасности в интернете. Речь идет о так называемом фишинге – виде кибермошенничества, целью которого является получение персональных данных, в том числе паролей и номеров банковских карт.

Чтобы уберечь себя от таких мошенников, необходимо повышать свою цифровую грамотность. Нацпроект “Цифровая экономика” активно этому содействует. Эксперты советуют отвечать мошенникам с сарказмом, игнорировать или даже “троллить” их. Также следует блокировать подозрительные номера. Это поможет избежать повторения неприятных ситуаций.

Эксперты по кибербезопасности советуют внимательно читать адрес сайта, на который заходит пользователь. Часто мошенники меняют в адресной строке сайта одну или несколько букв, чтобы домен был похож на официальный. К примеру, мошенники создают сайты-двойники. Переходя по ложной ссылке, можно “слить” свои данные.

Также не стоит открывать подозрительные письма, которые приходят на адрес электронной почты. Если вы не ждете рассылки, а адрес отправителя кажется вам подозрительным, лучше сразу удалить письмо.


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