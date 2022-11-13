 

Глава Новокаховского округа Леонтьев: Ремонт ГЭС займет не менее года

13.11.2022, 8:13, Новости дня
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Каховская ГЭС получила грандиозные повреждения в результате обстрелов со стороны ВСУ, однако она может быть восстановлена. Ремонт с использованием современных технологий займет не менее года, сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

По его словам, степень разрушений станции, но восстановить ее можно будет достаточно быстро, приблизительно за год, передает ТАСС.

Леонтьев отметил, что в городе в результате ударов со стороны ВСУ также повреждены Северо-Крымский канал, Каховский магистральный канал и другие.

Напомним, в пятницу Леонтьев сообщил, что украинские обстрелы на данный момент не прервали работу Каховской ГЭС, но в будущем судьба электростанции неизвестна. До этого Леонтьев пояснял, что ВСУ нарастили частоту обстрелов Каховской ГЭС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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