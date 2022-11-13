«Работа.ру»: Фаршесоставитель и аэродизайнер вошли в рейтинг необычных вакансий ноября

Фаршесоставитель, аэродизайнер и переплетчик вошли в рейтинг необычных вакансий ноября от сервиса «Работа.ру».

Как информирует «Работа.ру», в Омске ищут фаршесоставителя, а задачи которого входит ведение процесса подготовки и составления фарша в куттере, мешалке и волчке, а также соблюдение норм расхода сырья и компонентов. В Воронеже, там требуется дозировщик-рецептурщик на предприятие общественного питания, который будет составлять соусы и начинки, передает ТАСС.

В топ необычных вакансий от «Работы.ру» также вошел аэродизайнер (Новосибирск), которому предстоит надувать гелиевые шары и оформлять композиции из них. В Костроме требуется 3D-модельер на ювелирное производство. Кроме того, в подборке есть вакансии художника-бутафора в театр кукол (Ачинск), техника-геофизика (Иркутск), микробиолога-биотехнолога (Москва).

Ранее в исследовании сервиса «Работа.ру» сообщалось, что одной из самых высокооплачиваемых профессий на удаленке является разработчик, использующий язык программирования Golang, с зарплатой до 450 тыс. рублей в месяц.

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