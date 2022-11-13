Военный медик: Нам часто приходится менять место дислокации
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Военный медик рассказал о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.
По словам офицера медицинской службы, служащего на запорожском направлении, особенность работы заключается необходимости постоянно передвигаться, менять место дислокации и поэтому появилось много способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных, передает РИА «Новости».
Он добавил, что за время СВО была усовершенствована техника эвакуации раненых с поля боя и другие действия медслужбы, стали использовать более расширенно средства связи, применять новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, гемостатики и турникеты.
Ранее командир медицинской группы ВС РФ с позывным «Донор» рассказал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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