Военный медик: Нам часто приходится менять место дислокации

Военный медик рассказал о новых средствах и улучшенной тактике работы своего полевого медицинского подразделения за счет опыта спецоперации.

По словам офицера медицинской службы, служащего на запорожском направлении, особенность работы заключается необходимости постоянно передвигаться, менять место дислокации и поэтому появилось много способов решения размещения коечного фонда для раненых и больных, передает РИА «Новости».

Он добавил, что за время СВО была усовершенствована техника эвакуации раненых с поля боя и другие действия медслужбы, стали использовать более расширенно средства связи, применять новые индивидуальные средства медицинской защиты: салфетки кровоостанавливающие, гемостатики и турникеты.

Ранее командир медицинской группы ВС РФ с позывным «Донор» рассказал, что украинские военные целенаправленно наносят удары по расположению медицинских частей.

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