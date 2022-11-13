Lidovky рассказала о деятельности украинских «пехотинцев» по сопровождению сирийских беженцев в Европу

В Чехии крупные мафиозные группировки незаконно доставляют нелегальных мигрантов в Европу, проводниками обычно выступают украинцы, сообщают СМИ.

Как информирует журналистка Магдалена Комуркова, в 2022 году в Чехии задержаны свыше 220 проводников, которые пытались провести сирийских беженцев в страну. Обычно эту работу выполняют украинцы, которых прозвали «пехотинцами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Lidovky.

Крупные мафиозные группировки зарабатывают на этом огромные деньги – сирийский беженец, который хочет попасть в Германию может заплатить свыше 4 тыс. евро. Пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Йозеф Урбан заявил, что задержали «49 украинцев, 33 сирийца, 26 чехов». По его словам, «таков основной национальный состав».

Lidovky пишет, что прежде задерживали всего несколько десятков проводников в год. Источник издания сказал, что «они могли жить тут и до конфликта» на Украине, но после начала конфликта в Чехию прибыли тысячи украинцев, у некоторых возникли проблемы с деньгами. Чехия собирается ужесточить наказание для проводников, увеличив максимальный тюремный срок с пяти лет тюрьмы до восьми.

Напомним, Европа переживает из-за Украины крупнейший миграционный кризис. Депутат Европарламента из Франции Жан-Поль Гарро предсказал увеличение потока мигрантов в ЕС.

—