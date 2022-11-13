В Тиране тысячи участников акции протеста потребовали отставки премьера Албании Эди Рамы

У офиса премьер-министра Албании собрались тысячи протестующих, которые потребовали отставки главы правительства Эди Рамы, сообщают СМИ.

Демонстранты недовольны коррупцией, ростом бедности и эмиграции. Акция началась как мирный протест, но обернулась столкновениями с правоохранителями и вандализмом – офис Рамы облили краской. Полиция задержала одного из протестующих, передает ТАСС со ссылкой на CDM.

Экс-президент страны Албании Илир Мета назвал Раму предателем. По словам Меты, глава кабмина «следит за победным митингом и триумфом демократии со своего роскошного, незаконно приобретенного частного самолета Learjet». Мета заявил, что демонстранты имеют право свергнуть правительство, которое их грабит, а также «похищает и продает» их землю.

Глава Демократической партии, бывший премьер Сали Бериша заявил, что албанцы уезжают в другие страны, поскольку местные власти и сам Рама «разворовывают» средства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Top Channel и Albanian Daily news.

Напомним, Рама на Парижском форуме мира заявил, что Россия, Китай и Турция оказали помощь Западным Балканам во время пандемии коронавируса. По его словам, ЕС проявил себя как «федерация эгоистичных богатых стран».

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