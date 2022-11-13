 

NBC предсказал сохранение демократами контроля над Сенатом США после победы Кортес-Мастро на выборах в Неваде

13.11.2022, 5:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Действующий сенатор от демократов Кэтрин Кортес-Мастро побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, сообщили американские СМИ.

После 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро опережает Адама Лаксальта из Республиканской партии на 0,5% (около 5 тыс. голосов), передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Победа Кортес-Мастро означает, что у демократов в Сенате сохраняется как минимум 50 голосов. Учитывая, что при равенстве мест с республиканцами, решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, Демократическая партия США сохраняет контроль над Сенатом. Кому достанется еще одно место в Сенате, станет известно по результатам второго тура выборов в штате Джорджия, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09.21 / “Я бы хотел, чтобы он вернулся”. Горбунов рассказал, кем будет работать старший сын Осадчей после окончания американского университета

21.06.21 / CNN – США готовят новые санкции против России

15.07.22 / Посла России вызвали в МИД Британии из-за смерти наемника в ДНР

18.06.22 / Биткоин опустился ниже 20 тыс. долларов впервые с 16 декабря 2020 года

16.02.22 / Украина инициировала заседание постоянного совета и форума ОБСЕ – Кулеба

23.10.21 / Каменских похваталась перед подписчиками стройной фигурой с бикини

02.12.21 / Welt – взрыв бомбы времён Второй мировой парализовал железнодорожные пути в центре Мюнхена

29.11.21 / Радуцкий: Пока нет данных, что “Омикрон” снижает эффективность вакцины. Поэтому прививайтесь, чтобы защититься от никуда не исчезнувшей “Дельты”

19.01.21 / Компания MSI представила новый изогнутый монитор Optix G27CQ4P

06.08.20 / Российский владелец взорвавшейся в Бейруте селитры обратился в консульство на Кипре

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика