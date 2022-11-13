NBC предсказал сохранение демократами контроля над Сенатом США после победы Кортес-Мастро на выборах в Неваде

Действующий сенатор от демократов Кэтрин Кортес-Мастро побеждает на промежуточных выборах в штате Невада, сообщили американские СМИ.

После 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро опережает Адама Лаксальта из Республиканской партии на 0,5% (около 5 тыс. голосов), передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Победа Кортес-Мастро означает, что у демократов в Сенате сохраняется как минимум 50 голосов. Учитывая, что при равенстве мест с республиканцами, решающим становится голос вице-президента Камалы Харрис, Демократическая партия США сохраняет контроль над Сенатом. Кому достанется еще одно место в Сенате, станет известно по результатам второго тура выборов в штате Джорджия, передает ТАСС со ссылкой на NBC.

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