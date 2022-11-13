Die Welt – «мы давно друг друга знаем» — Шольц регулярно спрашивает совета у Меркель

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает обращаться к экс-главе ФРГ Ангеле Меркель за советами, пишет Die Welt. «Мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях», пояснил социал-демократ. Но он также подчеркнул, что советуется со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий».



AP

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает регулярно советоваться со своей предшественницей Ангелой Меркель, пишет Die Welt. «Во-первых, мы давно друг друга знаем и всегда хорошо сотрудничали, хотя и находимся в разных партиях, — заявил глава ФРГ. — И сотрудничество продолжается». Сам Шольц — член Социал-демократической партии, а Меркель — Христианско-демократического союза, отмечает немецкое издание.

Но канцлер подчеркнул, что он советуется и со многими другими людьми, которые находятся «вдали от правительственных партий». Он также отметил, что настроения в правящей коалиции хорошие: «У нас недавно прошёл коалиционный комитет, на котором у нас не было тем для обсуждения, так что мы просто мило общались друг с другом, и это действительно был приятный вечер».

Шольц также опроверг информацию о том, что у него сложились тяжёлые отношения с президентом Франции Эммануэлем Макроном. «У меня очень хорошие отношения с Макроном», — подчеркнул он, добавив, что «взрослым людям» не обязательно сразу быть единого мнения, а бывает нужно сначала выработать его. За последние недели в СМИ появилось большое количество сообщений о росте напряжённости в отношениях Берлина и Парижа, напоминает издание.