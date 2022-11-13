 

Deutsche Wirtschafts Nachrichten – санкции подарили России нового важнейшего торгового партнёра

13.11.2022, 5:00, Разное
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Штрафные меры Запада привели к тому, что у РФ появился новый важнейший торговый партнёр, а именно Китай, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По экспорту Поднебесная уже обогнала ЕС. Не помешало этому и то, что крупные европейские судоходные компании престали обслуживать российские порты. К тому же в сфере железнодорожных перевозок есть потенциал для наращивания объёмов российско-китайской торговли, отмечает немецкое издание.


AP

Из-за санкций объём грузовых перевозок в самом большой российском порту в Санкт-Петербурге существенно сократился, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По сравнению с 2021 контейнерные поставки уменьшились на 85%. Эксперты из Кильского института мировой экономики утверждают, что в этом году РФ стала ежемесячно ввозить на 25% меньше товаров, чем в прошлом году, что соответствует дефициту в $4,5 млрд. Сокращение сравнимо с тем, что пережили многие страны в апреле 2020 года, когда пандемия коронавируса вынудила их изолировать свои экономики.

Этим летом ЕС экспортировал в Россию на 43% меньше продукции, чем за тот же период в 2021, продолжает немецкое издание. Но в то же время штрафные меры Запада подарили РФ нового важнейшего торгового партнёра — Китай. Экспорт из Поднебесной этим летом вырос на 23%, в результате чего она обогнала Европу. По официальным китайским данным, объём торговли с Россией в октябре увеличился в годовом исчислении до 35%.

Изначально возможности Китая по поставкам в Россию были ограничены из-за того, что крупные европейские судоходные компании перестали обслуживать российские порты, но сейчас эффект от этого уже не такой большой. К тому же в сфере железнодорожных перевозок есть потенциал для наращивания объёмов российско-китайской торговли, да и поставлять товары таким образом можно быстрее. Однако скорее всего этого всё равно будет недостаточно для того, чтобы компенсировать сокращение экспорта из ЕС в Россию, что отразится на потребительских возможностях россиян.

Сокращение объёмов внешней торговли наблюдается также в США и Германии, отмечает издание. Всё больше стран страдают от рецессии из-за чего эксперты прогнозируют, что объёмы мировой торговли в следующем году сократятся. Немецкая экономика к тому же продолжает страдать из-за проблем с цепочками поставок. 


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