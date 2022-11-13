Тест: отгадай по кадру советский фильм
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“Белая акация”, “Девчата”, “Девушка без адреса”, “В один прекрасный день”, “Кроткая”, “Пути судьбы”, “Человек родился”, “Высота”, “Весенние грозы” – этот список можно продолжать долго. Сколько гениальных кинолент создано в 50-е в СССР! Многие диалоги героев этих фильмов разлетелись на цитаты и стали крылатыми. Сможете ли вы узнать эти фильмы по одному кадру?
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