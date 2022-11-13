Мнение: О закулисье «большой сделки» по Херсону… Это — шаг к победе?

Потихонечку появляются свидетельства, что манёвр из-под Херсона, менее месяца назад вошедшего в состав России, был совершён не просто так, и чем более — не вследствие сдачи. Что это была «пакетная» сделка, решающая целый ряд насущных для Кремля стратегических задач. Сейчас, постепенно всё тайное становится явным.

Не нужно быть семи пядей во лбу аналитиком, чтобы сопоставить следующие факты…

1. После российских ударов по украинской энергетической инфраструктуре, нанёсшей ей критические поражения, Соединённые Штаты резко активизировали дипломатию, чтобы склонить Киев к переговорам, и в итоге нынешнее руководство Украины стало отказываться от наиболее радикальных своих «требований».

2. Вашингтон продлил до 15 мая 2023 года разрешение кредитным учреждениями на сделки, связанные с экспортом энергоносителей из России, а ещё Минфин США продлил разрешение на сделки с нефтью из РФ до 19 января 2023 года.

3. Лондонская биржа металлов решила не вводить запрет на поставки российской продукции, что было приоритетной целью западных санкций.

4. #США заявили, что не возражают против того, чтобы Индия покупала российскую #нефть по стоимости выше «ценового потолка», не используя при этом услуги западных компаний.

5.ООН официально объявила, что первая партия российских удобрений отправится в Малави уже в ближайшую неделю.

То есть, Херсон, который «всё равно было не удержать», по выражению многих военкоров, был «разменян» на бреши в санкциях и возможное начало фиксации статус-кво.

Да, не капитуляция, демилитаризация и т.п. Но уже что-то, верно?

А теперь — опять по фактам. На этот раз — реальным.

1. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти должны будут сами определить сроки, рамки и содержание переговорного процесса с Россией, а Вашингтон в это вмешиваться не стает. Иными словами, США поддержат переговоры Украины на всех условиях Украины. Упс!

2. Продление разрешений — чисто технический шаг. Старый срок истекал 5 декабря этого года, и предполагалось, что к этому времени страны Запада успеют выработать все технические детали, связанные с введением «потолка цен» на российскую #нефть. Однако параметры этого механизма к 1 ноября оставались не согласованными, а участники рынка уже начали заключать контракты на декабрь. Пришлось предоставить отсрочку, которая ничего не меняет в принципе. Упс!

3. LME приняла решение не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах по всему миру, которые она сертифицирует. То есть, формально, российским металлам путь на мировой рынок биржей — именно биржей! — не заказан. Однако решение о том, покупать ли металл у российских компаний, их зарубежные контрагенты должны принимать сами, и число «отказников» постепенно растёт, отмечается в материалах LME. В этих условиях биржа не видит необходимости со своей стороны влиять на участников рынка, тем более что металлы из России не находятся под санкциями. Упс!

4. Хотя импорт российской нефти Индией вырос почти до 950 тыс. баррелей в сутки (12,5% нефтяного экспорта РФ), дисконт к мировой цене «чёрного золота», поставляемого Россией на индийский рынок, — до 30% — де-факто низводит стоимость российских поставок до уровня, укладывающегося в параметры «ценового коридора». По сути, Индия присоединилась к этому коридору неформально, зато жёстко. И сверх того, весь российский #экспорт нефти в объёмном выражении почти на треть ниже, чем в среднем за прошлый год: это ощутимо снижает доходы федерального бюджета РФ, то есть, в целом устраивает Вашингтон. Упс!

5. По сообщению ООН, первая партия азотных удобрений производства российской компании «Уралхим-Уралкалий» объёмом 20 тыс. тонн действительно отправится из Нидерландов 21 ноября через Мозамбик с Малави в качестве конечного пункта назначения. Вот только это — часть более крупной партии в 260 тыс. тонн, которую «Уралкалий» в рамках своего участия во Всемирной Продовольственной программе ООН безвозмездно передал наиболее нуждающимся странам Африки. И если вспомнить, что целью санкций США и #ЕС было лишить Россию ещё одной крупной статьи экспортных доходов, то благотворительный дар «Уралкалия» этой задаче никак не противоречит. Быть может даже, олигархи Дмитрий Мазепин и Сулейман Керимов выбьют из российского бюджета компенсации за свою щедрость. Упс!

Ну что, достойный «размен»? Таким темпом — #победа не за горами?

Или, быть может, пора перестать врать © и признать, наконец, что никаких «сделок», больших и малых, после 24 февраля не существует в природе?

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