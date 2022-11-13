Independent – расследование отравления в Солсбери установит, справедливо ли британское правительство обвинило Россию

Расследование дела об отравлении бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и гибели британки Дон Стерджесс призвано установить, справедливо ли Великобритания возложила ответственность на Россию, передаёт The Independent. Впрочем, как отмечает издание, дата начала расследования, которое уже неоднократно откладывалось, до сих пор так и не определена.



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Бывший судья Верховного суда Великобритании лорд Хьюз заявил, что расследование нападения с применением вещества класса «Новичок» в Солсбери призвано установить, справедливо ли британское правительство возложило вину на российское государство, сообщает The Independent.

Предполагается, что расследование изучит события, которые привели к смерти британки Дон Стерджесс, которая погибла от отравления «Новичком» почти через четыре месяца после покушения на бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля в марте 2018 года. По словам возглавляющего расследование лорда Хьюза, на закрытых слушаниях будет рассмотрено «большое количество конфиденциальных материалов», полученных от полиции и служб безопасности.

Всего через неделю после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала в парламенте, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным Россией. «Правительство пришло к выводу, что с высокой вероятностью РФ ответственна за действия против Сергея и Юлии Скрипаль», — добавила она.

Адвокат, представлявший семью Стерджесс, также отметил, что у правительства были все основания, «чтобы сделать публичные заявления» и возложить ответственность за нападение на Россию.

«Часть моих функций заключается в том, чтобы выяснить, были они правы или нет», — прокомментировал эти заявления лорд Хьюз.

Москва неоднократно отрицала причастность к отравлению. Кроме того, в российских СМИ появилось интервью с двумя мужчинами, которых в Великобритании назвали агентами ГРУ и обвинили в совершении нападения. Они отвергли все обвинения, заявив, что были в Солсбери в тот день, чтобы посетить собор города, «знаменитый своим 123-метровым шпилем».

The Independent напоминает, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери в марте 2018 года, выжили. Пострадавшая от отравления Дон Стерджес 8 июля скончалась. Считается, что она оказалась случайной жертвой. По данным британской полиции, её партнёр Чарли Роули нашёл флакон из-под духов, в котором оказался яд. Полагая, что во флаконе настоящие духи, Роули подарил его Стерджес.

В прошлом году дознание по факту смерти Стерджес было преобразовано в общественное расследование из-за необходимости предоставления полномочий для рассмотрения конфиденциальных материалов на закрытых слушаниях. Расследование факта отравления неоднократно откладывалось из-за вопросов безопасности, связанных с имеющимися у полиции доказательствами по делу. Дата его начала до сих пор так и не назначена.

Баронессу Хизер Халлетт, которая возглавляла расследование до лорда Хьюза, пришлось заменить после того, как в прошлом году она возглавила национальное расследование по делу о COVID-19, что создало «ненужные задержки».

Кроме того, по словам адвоката расследования Эндрю О’Коннора, несмотря на то, что на данный момент рассмотрено 23 тыс. документов и предметов, представленных в качестве доказательств по делу, тысячи ещё предстоит рассмотреть.

Представляющая интересы правительства Кэтрин Макгейхи отметила, что правительство признаёт срочность вопроса, однако не хочет рисковать, поспешно передавая материалы, которые могут позволить «враждебному государству или террористу подготовить новую атаку», пишет The Independent.