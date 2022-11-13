Обозреватель Politico – Илон Маск, возможно, отталкивает людей от соцсетей, чтобы они проводили больше времени в реальной жизни

На фоне нескончаемого потока новостей об Илоне Маске и Twitter после приобретения американским предпринимателем компании обозреватель Politico Пол Дэллисон задаётся вопросом, какую цель преследует миллиардер, заставляя всё больше людей деактивировать свои аккаунты. По мнению Дэллисона, ответ может заключаться в желании Маска вернуть людей в реальную жизнь и дать им больше времени для своих близких.



АР

С тех пор как американский предприниматель Илон Маск купил Twitter, компания и её владелец не сходят с первых полос газет. Маск уволил почти всех высокопоставленных сотрудников, затем попросил некоторых из них вернуться, призвал на выборах в конгресс США голосовать за республиканцев, ввёл в Twitter новое правило, согласно которому все аккаунты, в которых пользователи выдают себя за других людей, будут заблокированы, и запустил платную подписку для пользователей, которые хотят получить знак верификации.

В связи со всеми этими действиями обозреватель Politico Пол Дэллисон задаётся вопросом, какую цель преследует Маск? Может, «он здесь, чтобы спасти всех нас?» — предполагает автор статьи.

Как отмечает автор, некоторые люди настолько обеспокоены влиянием Маска на Twitter, что деактивируют свои аккаунты и переходят в другие социальные сети, например на Mastodon, в качестве альтернативы. Дэллисон задаётся вопросом, не ведёт ли Маск «долгосрочную игру», намереваясь значительно сократить время, проводимое пользователями соцсетей в интернете.

Обозреватель называет социальные сети «колоссальной тратой времени, которая мешает людям заниматься своими делами», иронизируя, что вместо того, чтобы сидеть в интернете, мы могли бы проводить время со своими детьми, учиться играть на флейте или соревноваться в глажке белья.

Неужели Маск намеренно отталкивает людей от Twitter в «гостеприимные объятия реальной жизни»? А может быть, он рассчитывает получить страховку? Или просто настолько богат, что всё это не имеет для него значения? Такими предположениями делится в своей статье в Politico Дэллисон, так и не найдя ответ на свой вопрос.