Как дети в магазине игрушек — эксперт Gazeta Wyborcza о закупках властями Польши новой военной техники

На сегодняшний день угрозы для Польши со стороны РФ не существует, поэтому массовая закупка военной техники польскими властями скорее напоминает истерику или поведение детей в магазине с бесполезными игрушками, за которые ещё неизвестно, кто заплатит, считает польский профессор Роман Кузняр. В интервью Gazeta Wyborcza он упрекает Варшаву и в том, что она отвернулась от Европы и сделала ставку исключительно на США.



AP

Польский профессор Роман Кузняр, советник экс-президента Польши Бронислава Коморовского, уверен, что сегодня не существует риска того, что Польша станет жертвой вооружённой атаки, например, со стороны России. По его мнению, на сегодняшний день в Польше куда безопаснее, чем до начала украинского конфликта, потому что РФ не может позволить себе на настоящий момент новую авантюру. Как это ни парадоксально, она обеспечила как Польше, так и всей Европе многие годы мира.

В интервью Gazeta Wyborcza он одновременно указал на то, что польская армия очень плохо подготовлена, так как отсутствует командование на политическом уровне. Она скорее подготовлена к параду. «… Лидеры гротескны, а их менталитет, когда дело доходит до войны, очень анахроничен… Пример номер один — гигантские закупки танков. Эта техника — как показывает опыт Украины — первая жертва на фронте… хПольша не будет вести наступление на Кремль. Танк предназначен для использования в качестве наступательной техники. Он беспомощен в оборонительных действиях», — объяснил он в интервью.

«Мы вооружаемся таким образом, будто Польша нападёт на Россию, но этого не будет. Для обороны нужна совсем другая техника, например, для защиты нашего неба, но её просто-напросто нет. Только сейчас начинают об этом думать», — констатирует он. «Мы двинулись делать покупки, как дети в магазине игрушек: у нас должно быть всё самое лучшее, хотя это может быть совершенно бесполезным. Также непонятно, где мы возьмём деньги, но мы с полной корзиной бежим уже во второй магазин, из США в Южную Корею», — подчеркнул польский профессор.

Он считает, что РФ пока что не станет «головной болью» для Польши, поэтому закупки вооружения польскими властями скорее похоже на истерику. «Они немного мыслят категориями «четырёх танкистов и собаки». С той лишь разницей, что танкисты были компетентны, включая собаку, и они были хорошими парнями. А эти некомпетентны и неприветливы…», — констатировал Кузняр.

В интервью он также посетовал, что Польша совершенно «не пользуется» Европой в плане обороноспособности, а лишь делает ставку на США. «Ведь в случае конфликта Германия или Франция должны максимально тесно сотрудничать с нами, а мы должны сотрудничать с ними. Тем временем мы прикладываем все усилия для того, чтобы держаться как можно дальше от Европы, а немцев просто преднамеренно отталкиваем и обижаем. Если дело до чего-то и дойдёт, то Берлин может подумать: эти поляки и правда на нашей стороне?» — задался вопросом эксперт.