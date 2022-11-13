В конфликте на Украине проиграют граждане ЕС и простые украинцы – письмо читателя в редакцию газеты Nya Dagbladet

Украинский конфликт — это фактически война между Россией и США, а главными проигравшими в нём будут народ Украины и население ЕС, пишет читатель газеты Nya Dagbladet Йозеф Чиба. По его мнению, выгоду от боевых действий получает ВПК Америки и евробюрократы, которые не заинтересованы в скорейшем перемирии. Автор письма в редакцию шведской газеты обращается с призывом к брюссельским чиновникам о немедленном прекращении поставок оружия украинской стороне и скорейшему заключению мира.



AP

Прежде чем получить ответ на вопрос, кто с кем на самом деле воюет на Украине, нужно сперва понять, кто больше всего выигрывает от продолжающегося украинского конфликта, и это, конечно же, США. Американцы неоднократно заявляли, что цель военных действий на Украине состоит в том, чтобы ослабить Россию в военном и экономическом отношении, и, во вторую очередь, вовлечь в конфликт своих союзников по НАТО.



Проигравшими в конфликте, разумеется, будем мы, простые граждане Евросоюза, но также и не в последнюю очередь — украинский народ. Тогда можно также задаться вопросом, кто больше всего заинтересован в том, чтобы бои продолжались как можно дольше, потому что, по-видимому, сегодня нет никого, кто хотел бы даже упомянуть о мирном решении конфликта, кроме разве что Папы Римского Франциска и венгерского лидера Виктора Орбана. США зарабатывают миллиарды долларов на продаже оружия Украине и своим союзникам по НАТО, а также на продаже природного газа в ЕС по цене, в пять раз превышающей российскую.



Евробюрократы в Брюсселе также не очень заинтересованы в быстром разрешении конфликта, в основном из-за того, чтобы иметь возможность удерживать максимально высокие цены на электроэнергию и топливо. Благодаря этому потом, при реализации своих безумных идей о переходе на зелёную энергетику, им будет легче оправдать колоссально высокие цены на всю энергию как следствие их мечтаний о дешёвых и возобновляемых источниках энергии, примеров которых до сих пор никто не видел.



Элиты и милитаристская власть Украины в настоящее время также не заинтересованы в мирных переговорах с Россией, потому что тогда они сразу лишатся всей финансовой поддержки со стороны ЕС и США, а это умопомрачительные суммы. ЕС пообещал Украине ежемесячную поддержку в размере полутора миллиардов евро из наших налоговых денег, что свидетельствует и о том, что ЕС также не ожидает быстрого прекращения конфликта. Без этой поддержки Украина просто не выживет ни в экономическом, ни в военном плане — едва ли до начала следующего рабочего дня.



Я не утверждаю, что это не РФ начала военные действия на Украине, но был ли у РФ выбор? Около 20 процентов населения Украины составляют этнические русские. Почти у половины населения Украины русский язык — родной. Все национальные меньшинства на Украине, в особенности русские, давно подвергаются мощной дискриминации со стороны правящей власти, и, по некоторым данным, перед конфликтом уже были убиты около двенадцати тысяч этнических русских.



Украина подала заявку на членство в ЕС и НАТО, что на практике означает, что НАТО могло бы развернуть своё стратегическое ядерное оружие на границе с Россией, с чем России, вероятно, нелегко смириться. Но если представить ситуацию, как бы отреагировали США, если бы, например, Китай разместил своё ядерное оружие, предположим, в Мексике или в Канаде, недалеко от границы с США? Мне трудно представить, чтобы США не отреагировали на такое развитие событий. Почему же тогда так трудно признать, что так же поступает Россия? Это всего лишь несколько вопросов, на которые я не жду ответа; но в одном мы можем быть абсолютно уверены: в тот день, когда закончатся боевые действия на Украине — потому что до сих пор все конфликты так или иначе заканчивались, — экономика Европы будет находиться на уровне, который был около двухсот лет назад, в начале промышленной революции XIX века.

Почти все страны Европы, за некоторыми исключениями, такими как Венгрия, стоят на стороне поджигателей войны и продолжают отправлять на Украину всё более совершенное вооружение. Стоит ли им вместе с украинскими политиками уничтожать целое поколение молодых людей и жертвовать жизнями сотен тысяч ни в чём не повинных мирных жителей ради каких-то политических идей в войне, в которой Украина никогда не сможет победить? Война, которая на самом деле идёт между США и Россией, или братоубийственная война, если хотите её так назвать. Это также не даёт веских оснований бюрократам ЕС в Брюсселе так активно и безответственно поддерживать одну партию поджигателей войны.



Я бы всё же дал один хороший совет брюссельским бюрократам, который они, конечно, всё равно не послушают: прекратите посылать оружие на Украину и начните мирные переговоры!