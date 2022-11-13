 

Никодимов день: что нельзя делать в православный праздник 13 ноября

13.11.2022, 0:10, Разное
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ИСТОРИЯ

В этот церковный праздник православные верующие вспоминают священнослужителей Никодима и Спиридона. Рыбаки в этот день непременно отправлялись на рыбалку и затем продавали свой улов. На вырученные деньги покупали свечи для семьи. Считалось, что это принесет доход и благополучие всей семье.

Также люди в этот день подготавливали для кур зимние закуты, чтобы птицы не мерзли. На столе в этот день обязательно должны быть блюда из птицы.

Охотники также были на Спиридона и Никодима в почете. В этот православный праздник они отправлялись на первую заячью охоту по свежевыпавшему снегу.

13 ноября также называют в народе днем матицы. Матица — это балка из бруса поперек избы, на который клали потолок. Матица считалась одной из главных частей дома, поэтому ее название произошло от слова “мать”. В этот день вся семья рассаживалась под матицей, чтобы привлечь в дом благополучие.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 13 НОЯБРЯ 2022 ГОДА

В этот день на Руси нельзя разговаривать с незнакомцами. Считалось, что такие беседы могут навлечь темные силы. Нельзя в этот день выходить на улицу без зеленой нитки в кармане. Верили, что этот атрибут непременно защитит и привлечет удачу. Придя домой, нитку сжигали.

Рыбакам в этот православный праздник нельзя ругаться. В противном случае удачного улова не будет.

ПРИМЕТЫ И ТРАДИЦИИ

Если в этот православный праздник дует сильный ветер, значит приближается потепление. Если человек терял пуговицу – к порче. Если в этот день идет снег, значит зима будет мягкая и теплая. Если солнце на небе пронзает лучами облака, жди тепла.


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