Быстрый шоколадный кекс: простой рецепт от Юлии Ковальчук

Несмотря на то что сама артистка придерживается правильного питания, порой она все же готовит сладости к чаю. Своими кулинарными изысками певица делится с подписчиками своего блога. На этот раз Юлия Ковальчук рассказала несложный рецепт кекса с какао.

Вам понадобится:

Мука – 3 стакана;

Сахар – 1 стакан;

Какао-порошок – 3 столовые ложки;

Вода – 300 миллилитров;

Растительное масло – 1 стакан

Сода – 2 чайные ложки;

Уксус – 1 столовая ложка;

Ванильный сахар – 10 граммов;

Грецкие орехи;

Сушеная клюква.

Как готовить:

Для начала необходимо соединить все сухие ингредиенты, затем добавить воду, масло и уксус. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу всыпать грецкие орехи и клюкву, количество лучше рассчитать самостоятельно, ориентируясь на предпочтения.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кекс 40-45 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или фруктами. Юлия Ковальчук выбрала для этого голубику, ежевику и малину. Приятного аппатита!