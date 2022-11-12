Быстрый шоколадный кекс: простой рецепт от Юлии Ковальчук
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Несмотря на то что сама артистка придерживается правильного питания, порой она все же готовит сладости к чаю. Своими кулинарными изысками певица делится с подписчиками своего блога. На этот раз Юлия Ковальчук рассказала несложный рецепт кекса с какао.
Вам понадобится:
- Мука – 3 стакана;
- Сахар – 1 стакан;
- Какао-порошок – 3 столовые ложки;
- Вода – 300 миллилитров;
- Растительное масло – 1 стакан
- Сода – 2 чайные ложки;
- Уксус – 1 столовая ложка;
- Ванильный сахар – 10 граммов;
- Грецкие орехи;
- Сушеная клюква.
Как готовить:
Для начала необходимо соединить все сухие ингредиенты, затем добавить воду, масло и уксус. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу всыпать грецкие орехи и клюкву, количество лучше рассчитать самостоятельно, ориентируясь на предпочтения.
Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кекс 40-45 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или фруктами. Юлия Ковальчук выбрала для этого голубику, ежевику и малину. Приятного аппатита!
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