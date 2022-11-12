 

Быстрый шоколадный кекс: простой рецепт от Юлии Ковальчук

12.11.2022, 22:45, Разное
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Несмотря на то что сама артистка придерживается правильного питания, порой она все же готовит сладости к чаю. Своими кулинарными изысками певица делится с подписчиками своего блога. На этот раз Юлия Ковальчук рассказала несложный рецепт кекса с какао.

Вам понадобится:

  • Мука – 3 стакана;
  • Сахар – 1 стакан;
  • Какао-порошок – 3 столовые ложки;
  • Вода – 300 миллилитров;
  • Растительное масло – 1 стакан
  • Сода – 2 чайные ложки;
  • Уксус – 1 столовая ложка;
  • Ванильный сахар – 10 граммов;
  • Грецкие орехи;
  • Сушеная клюква.

Как готовить:

Для начала необходимо соединить все сухие ингредиенты, затем добавить воду, масло и уксус. Все тщательно перемешать. В получившуюся массу всыпать грецкие орехи и клюкву, количество лучше рассчитать самостоятельно, ориентируясь на предпочтения.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выпекать кекс 40-45 минут. Перед подачей можно украсить свежими ягодами или фруктами. Юлия Ковальчук выбрала для этого голубику, ежевику и малину. Приятного аппатита!


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